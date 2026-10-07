Huelga general el 11 de noviembre contra Ayuso y Abascal

Los sindicatos CCOO y UGT, junto a organizaciones de inquilinos, han fijado el miércoles 11 de noviembre de 2026 como fecha para una huelga general de 24 horas “por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla”. Será el primer paro general respaldado por las dos grandes centrales desde 2012 y se celebra apenas dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral de las generales del 29 de noviembre.

El Gobierno y el PSOE no ocultan el carácter político de la convocatoria. María Jesús Montero, vicesecretaria general del partido y nueva directora de estrategia de campaña de Pedro Sánchez, lo ha dejado claro: «Las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición». Según Montero, el paro surge «a raíz de que la oposición a este Gobierno ha derribado el decreto de vivienda». Así, el Ejecutivo abraza una movilización que presenta como «justa» y dirigida expresamente contra PP, VOX y Junts.

La oposición y la patronal lo ven de forma muy distinta. Santiago Abascal ha calificado de «golfos» a los dirigentes de CCOO y UGT y les ha acusado de haber mantenido un «silencio cómplice» durante los años de Gobierno de Sánchez, a quien señala como verdadero responsable de la crisis de vivienda. «Y ahora salen a la calle a hacer huelga general contra la oposición», ha criticado el líder de VOX que propone como solución «remigración, construcción, desregulación y prioridad nacional».

La fecha elegida —justo antes de que arranque la campaña— refuerza las sospechas de instrumentalización electoral. Mientras los sindicatos niegan cualquier vínculo con el calendario político y centran el discurso en los salarios y el acceso a la vivienda, el PP y varios sindicatos minoritarios (CSIF, USO, FETICO) la tildan de “política” y se desmarcan. La patronal también ha mostrado su rechazo y duda de su encaje estrictamente laboral.

Será, en cualquier caso, una huelga singular: la primera de la era Sánchez y la primera en décadas que el propio Gobierno presenta abiertamente como un instrumento de presión contra la oposición en vez de contra el Ejecutivo. Con las elecciones a menos de tres semanas, el 11 de noviembre se convierte en el primer gran acto de la precampaña, con Ayuso y Abascal en el punto de mira de unos sindicatos que durante años callaron ante las políticas del Gobierno que ahora se apresta a apoyar.