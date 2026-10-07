El vídeo viral que Sánchez no quiere que veas antes del 29N: «Los españoles no olvidamos»

Ha corrido como la pólvora.

Y es que es la mejor campaña para entender por qué el marido de Begoña no puede seguir en La Moncloa.

Un vídeo realizado por un usuario de X, Cristóbal Zambudio y axofilmm en TikTok -donde lo colgó originalmente-, retrata de forma contundente la gestión de Pedro Sánchez en sus ocho años como presidente del Gobierno. O, mejor dicho, la falta de gestión.

En poco más de un minuto, el material audiovisual, titulado «Los españoles no olvidamos», resume y retrata la hipocresía, la dejadez, la falta de voluntad política y el nulo interés del líder y candidato del PSOE hacia los españoles y sus problemáticas.

En especial, cuando han pasado grandes catástrofes, como la que afectó a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma, la DANA en Valencia o la invasión de Ceuta por más de 80.000 personas provenientes de Marruecos.

@Carlos_Mbvb @Doct_Tricornio Correcto. Mala mía. Aquí está corregido. Gracias por la difusión (lo subí en mi tiktok de Axofilmm) https://t.co/p1XwFhwyde — Cristobal Zambudio (@criszambu28) October 6, 2026

Se inicia con el llamamiento a elecciones realizado por Pedro Sánchez el pasado lunes, 5, y continúa con imágenes de la DANA y la infame frase de Sánchez, «Si necesitan ayuda, que la pidan»; el accidente de Adamuz, del que el ministro Óscar Puente se ha lavado las manos pese a las múltiples denuncias, tanto de maquinistas como de usuarios, que advertían del estado de las vías; o los avisos previos del CNI sobre el peligro de invasión, ante los que el Ejecutivo hizo oídos sordos.

Tampoco deja fuera a los guardias civiles asesinados en Barbate, los incendios de este verano, el apagón, la inflación desbocada, los pactos de la vergüenza con Podemos, Bildu y Junts y la corrupción de su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

Un vídeo que retrata de forma descarnada al marido de Begoña y que, tristemente, es un buen compendio de todos los escándalos que hemos visto en estos ocho años de régimen sanchista.

La condena a su fiscal general por una operación política, las «Moncloacas» del PSOE, el intento de callar a la jueza que investigaba a su hermanísimo David, el caso Zapatero, la trama de hidrocarburos, el cambio de postura con el Sáhara, no presentar los Presupuestos Generales del Estado o, más recientemente, su cacicada de aprobar los decretos Maricarmen por la puerta de atrás, usando la Diputación Permanente de forma espuria, serían suficientes para haber hecho caer a un Gobierno medianamente decente.