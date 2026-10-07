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Lluvia de zascas a la nueva Telepedro por su penoso tuit: «Que se note el nivel, grande ‘La Séptica’»

«Es un récord difícil de igualar»

Lluvia de zascas a la nueva Telepedro por su penoso tuit: «Que se note el nivel, grande ‘La Séptica’»
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No han empezado a transmitir y ya dan pena.

Lo de la nueva ‘Telepedro’, que llevará por nombre La Séptima y hasta ha sido promocionada por la Delegación del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid,  es de vergüenza ajena. Y es que ni siquiera cuidan las formas. Ni la ortografía.

El medio de José Miguel Contreras, que dirigirá Javier Ruiz y contará con una pléyade de activistas sanchistas, iniciará su emisión el 5 de noviembre, justamente con la campaña electoral en plena ebullición.

Y desde su cuenta en X (antes Twitter) han intentado calentar el ambiente con una publicación. En el tuit compartían fotos de los «talentos» que compartirán sus análisis nada sesgados, pero que, casualmente, dirán que Pedro Sánchez está muy bien y PP y VOX, muy mal, con caras de «sorpresa» tras el anuncio de la convocatoria electoral.

Pero la cosa no les ha salido precisamente como querían.

Y es que el breve texto que componía el tuit estaba cargado de errores ortográficos, algo llamativo en un medio de comunicación que pretende vender que son serios y profesionales.

«¿Como estas loli? Fatal gracias 😘» (sic).

El patinazo no pasó desapercibido y las redes no tardaron en reaccionar. Las respuestas al tuit se convirtieron rápidamente en una auténtica lluvia de zascas:

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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