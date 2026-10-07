Paula Fraga hunde a la ‘ultra’ Susana Díaz por su patética reflexión sobre el PSOE y el Betis

Si hay una cosa que hay que reconocerle a Pedro Sánchez es que ha hecho que muchos se quiten su careta. En especial, esos que van de buenistas, constitucionalistas y estadistas. Una de ellas es Susana Díaz, curiosamente una de las primeras ‘víctimas’ políticas del marido de Begoña.

La andaluza que, a la hora de definirse y hacer crítica seria a los escándalos de corrupción que señalan al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Sánchez, siempre arrugaba o lo hacía con voz bajita, es incapaz de plantarse ante lo indefendible.

Y aunque el actual líder del partido puede acabar con su adorado PSOE, es capaz de definir al yerno de Sabiniano como «el mejor candidato» para el partido de cara a las generales.

Pero no es la única «perla» que ha soltado Díaz en sus participaciones como tertuliana. Más patética todavía fue su reflexión en Espejo Público sobre por qué apoyará al partido de Ferraz en los próximos comicios: «Yo soy del PSOE como soy del Betis y lo votaré siempre».

Vamos, que la política es como el fútbol.

«Yo voy a votar al PSOE porque soy del PSOE. De hecho, lo haré al margen de quién encabece la candidatura. Esto es como que soy del Betis y, aunque no me guste una decisión que tome Pellegrini, quiero que gane el Betis. Pues igual, yo quiero que gane al margen de quién en cada momento esté al frente de la organización».

Esta frase no pasó desapercibida para la abogada Paula Fraga, que ha atizado a la senadora por este razonamiento de altura, profundo y con argumentos sólidos. Nada de populismos ni emociones:

«Yo voté al PSOE hace años. Hasta que entendí que solo tras su destrucción España sería soberana y su clase trabajadora dignificada. El problema son los millones de personas que, como Susana, por interés personal, sectarismo aniquilador del pensamiento crítico o miedo inoculado al fascismo o al comunismo inexistentes, siguen confiando en unos partidos que nos han vendido y en el sistema que los sostiene. Dejar de comportarse como hooligans de los partidos y entender que este sistema debe ser transformado para que, de veras, sirva a los ciudadanos es el cambio sociológico y político que precisa España. Mientras tanto, teatro parlamentario con los mismos nefastos resultados para sus gobernados».