Alberto Sotillos hunde a la Montse Mínguez (PSOE) por sus ataques contra Inda: «Es difícil, pero lo has logrado»

Retratada.

Así ha quedado la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras intentar atacar al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, por una intervención en El programa de Ana Rosa.

En mesa discutían sobre la convocatoria electoral y la amnistía pactada con el prófugo Carles Puigdemont, vendida inicialmente como una política «necesaria para pacificar Cataluña», pero que ya admiten abiertamente que se hizo para tener los siete votos de Junts y lograr la investidura, como afirmó el ministro Félix Bolaños.

Inda estalló por el supuesto «cambio de opinión» de Sánchez, que antes de las elecciones prometió que traería al golpista para que rindiera cuentas ante la justicia española y que la solicitud de amnistía del independentismo era inconstitucional y que no la iba a pactar.

En este sentido, puso como ejemplo que, si tuviera una enfermedad terminal, le mentiría al médico que lo trata:

«Hay que decir que ya el cuentito este del «cambio de opinión» no. Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo. Insisto, tiene una enfermedad terminal y le mentiría al médico; la palmaría por lo mentiroso que es. Un mentiroso compulsivo, no son cambios de opinión».

Mínguez, que entró más tarde en el programa, acusó a Inda de afirmar que el marido de Begoña tenía una enfermedad terminal, por lo que afirmó que tenían que «respetar» y «dejar de mentir». Tras un breve encontronazo, en el que el periodista afirmó que en ningún momento había afirmado eso, la diputada rescató el clip de las palabras del director de OKDIARIO para cargar nuevamente contra él, esta vez en redes.

Sin embargo, volvió a salir trasquilada.

Muchos usuarios acusaron a la socialista de mentir y manipular.

Uno de ellos fue el sociólogo Alberto Sotillos —que suele tener encontronazos con Inda cuando comparten plató—, que retrató a Mínguez con un zasca tremendo:

«Tiene mérito coger un momento de Inda para criticarlo y no tener razón. Mira que es difícil, pues Montse lo ha logrado».