La izquierda «carroñera» usa a Maricarmen para tapar el intento de asesinato de la jueza Biedma

Que Sánchez no tiene límites ni líneas rojas lo sabemos de sobra.

Que nos siga sorprendiendo hasta dónde es capaz de llegar es un buen síntoma.

Y es que el «buitre» Sánchez usa la muerte de Maricarmen para tapar el intento de asesinato de una jueza. Pero no era cualquier magistrada.

Era la jueza de instrucción que investigaba el caso del enchufe de su hermano, David, para determinar si había indicios para pasar a juicio o desestimar la causa, por la que finalmente fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

Pero lo que se ha destapado pone los pelos de punta.

Las cloacas del PSOE, que surgieron tras la imputación de Begoña Gómez, contactaron con un clan de Badajoz —Los Rochos— para hacerle «daño físico» a la juez Biedma, con el fin de «destruir el procedimiento del hermano».

El grupo encargado de «hacer una limpieza en los juzgados de Badajoz» estaría conformado por Leire Díez, los empresarios Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra y el exjuez Luis Sáenz de Tejada.

«Es un puto grano en el culo, hay que eliminarla», afirmó Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial y condenado a 33 meses de prisión en noviembre de 2022 por un delito de violencia psicológica habitual en el ámbito de la violencia de género contra su exmujer.

Este y otros asuntos de actualidad son analizados en el «24×7» de este jueves, 8 de octubre, con el inspector de Policía Serafín Giraldo, Bertrand Ndongo y Adriana González.