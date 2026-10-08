Muere Mari Carmen ¿Asesinada o mártir?

La noticia del día que debería copar todos los medios y las tertulias es la trama de las cloacas del PSOE, que maniobró para «eliminar» a la jueza Beatriz Biedma, que investigaba al hermano de Pedro Sánchez por su enchufe en Badajoz. Para realizar esta labor, el grupo dirigido por Leire Díez contactó con una banda criminal para intentar acabar con el «grano en el culo», como definieron a la magistrada.

Sin embargo, el marco de la izquierda se ha impuesto y de lo que hablan todos es del fallecimiento de Maricarmen, lo que ha permitido que algo tan grave pase desapercibido. En La burbuja de este jueves, 8 de octubre, analizamos estos y otros temas de actualidad junto al patriota Lucho y el abogado Rubén Gisbert.