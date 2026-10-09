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Cayetana ‘destapa’ la lista de Sánchez para el 29N y Begoña no es la única ‘sorpresa’: «Cremallera, como marca la ley»

La diputada del PP carga contra el presidente del Gobierno tras la noticia de que estaría planeando meter a su mujer imputada

Cayetana ‘destapa’ la lista de Sánchez para el 29N y Begoña no es la única ‘sorpresa’: «Cremallera, como marca la ley»
Archivado en: Begoña Gómez | Cayetana Álvarez de Toledo | Pedro Sánchez | Periodismo Online

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El runrún de que Pedro Sánchez pondrá a su mujer en las listas del PSOE en las elecciones del 29-N no deja a nadie indiferente.

Y es que el marido de Begoña es muy capaz de hacer una jugada así para evitar —o retrasar— el juicio a su mujer, que todavía no tiene fecha definida.

La noticia, destapada por Isaac Blasco en Vozpópuli, incide en que el presidente del Gobierno piensa incluir a la imputada Begoña Gómez en las listas con dos objetivos en mente: aforarla y subir la apuesta de su plebiscito personal.

La diputada del Partido Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha comentado la información con exquisita ironía, «destapando» la lista de Ferraz para las próximas elecciones.

El post, publicado en su perfil de X, es un auténtico repaso a los escándalos que hunden al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez:

«Lista del PSOE.

Cremallera, como marca la ley.

1. Pedro Sánchez
2. Begoña Gómez
3. José Luis Rodríguez Zapatero
4. Leire Díez
5. David Sánchez (alias Maestro Azagra)
6. Jéssica
7. José Luis Ábalos
8. Nicoleta
9. Álvaro García Ortiz
10. Miss Asturias
11. Santos Cerdán
12. Isabel Pardo de Vera
13. Koldo García
14. Cristina Álvarez
15. Paco Salazar
16. Delcy Rodríguez
17. Tito Berni»

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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