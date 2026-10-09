Cayetana ‘destapa’ la lista de Sánchez para el 29N y Begoña no es la única ‘sorpresa’: «Cremallera, como marca la ley»

El runrún de que Pedro Sánchez pondrá a su mujer en las listas del PSOE en las elecciones del 29-N no deja a nadie indiferente.

Y es que el marido de Begoña es muy capaz de hacer una jugada así para evitar —o retrasar— el juicio a su mujer, que todavía no tiene fecha definida.

La noticia, destapada por Isaac Blasco en Vozpópuli, incide en que el presidente del Gobierno piensa incluir a la imputada Begoña Gómez en las listas con dos objetivos en mente: aforarla y subir la apuesta de su plebiscito personal.

La diputada del Partido Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha comentado la información con exquisita ironía, «destapando» la lista de Ferraz para las próximas elecciones.

El post, publicado en su perfil de X, es un auténtico repaso a los escándalos que hunden al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez:

«Lista del PSOE. Cremallera, como marca la ley. 1. Pedro Sánchez

2. Begoña Gómez

3. José Luis Rodríguez Zapatero

4. Leire Díez

5. David Sánchez (alias Maestro Azagra)

6. Jéssica

7. José Luis Ábalos

8. Nicoleta

9. Álvaro García Ortiz

10. Miss Asturias

11. Santos Cerdán

12. Isabel Pardo de Vera

13. Koldo García

14. Cristina Álvarez

15. Paco Salazar

16. Delcy Rodríguez

17. Tito Berni»