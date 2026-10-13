El Rey Felipe VI visita Ceuta y desata la furia de Marruecos: ¡Habrá consecuencias!

Está furioso.

La visita del rey Felipe VI a Ceuta ha desatado la furia de Marruecos y de Mohamed VI.

Desde el país advierten de que habrá consecuencias por la «osadía» de que el jefe del Estado visite una ciudad española. Claro que ellos consideran que la ciudad autónoma y Melilla son suyas, pese a no tener asidero histórico. Y, como suele ser habitual desde hace muchos años, seguramente tienen planeados más asaltos masivos a la frontera.

Pero lo más probable es que esperen a ver qué pasa con las elecciones.

Además, hoy hemos sabido que Marruecos nos invadió por tierra y por mar, con fragatas del país africano en aguas españolas durante el asalto masivo del 30 de julio. Una vergüenza.

Sin embargo, y pese a las amenazas, Ceuta está de fiesta.

La visita de Felipe, aunque tardía, es un gesto importante para reafirmar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y ayudar a dar esperanza a los caballas, muy golpeados tras estos casi tres meses de invasión.

Pese a la amenaza magrebí y al hecho de que Sánchez aprovecha la visita del rey a Ceuta para tapar sus vergüenzas, la visita de Felipe tiene que marcar un antes y un después en las relaciones con el país africano, en especial si se materializa un cambio de Gobierno.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este martes, 13 de octubre, junto al periodista Álex Navajas.