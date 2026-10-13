  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

LLUVIA DE BURLAS

Las redes se descojonan de Ada Colau tras ser nombrada candidata por Sumar 2.0: «El chiquilicuatre en Eurovisión»

Las redes se descojonan de Ada Colau tras ser nombrada candidata por Sumar 2.0: «El chiquilicuatre en Eurovisión»
Archivado en: Ada Colau | Periodismo Online

Más información

Los 10 datos que retratan a Ada Colau: la peor alcaldesa que ha sufrido Barcelona y que quiere volver al Ayuntamiento

Los 10 datos que retratan a Ada Colau: la peor alcaldesa que ha sufrido Barcelona y que quiere volver al Ayuntamiento

Colau se lanza a por La Moncloa: Más Madrid la propone para liderar el Frente Amplio e Irene Montero ya mueve ficha en Barcelona

Colau se lanza a por La Moncloa: Más Madrid la propone para liderar el Frente Amplio e Irene Montero ya mueve ficha en Barcelona

La izquierda está muy preocupada por los desahucios.

Pero no por los que han sufrido más de 300.000 españoles durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, desahucios que ellos mismos ejecutan, sino por los que pueden producirse tras el 29 de noviembre.

Y la primera medida ha sido rebautizar el «espacio a la izquierda del PSOE», como llaman eufemísticamente a la extrema izquierda. Tras el esperpento de Unidas Podemos llegó Sumar. La coalición bajo el mando de Yolanda Díaz ha quedado en nada tras ser fagocitada por el marido de Begoña.

El volantazo del líder del PSOE hacia la ultraizquierda le sirve, de acuerdo con las encuestas, para mantenerse por encima de los 100 escaños en el Congreso, pero deja «sin techo» a los radicales que venían a «asaltar los cielos» y a «cambiar la política» canalizando la rabia social del 15-M.

Y están muy desesperados.

Tanto que, aprovechando el discurso guerracivilista de Sánchez, han rebautizado la coalición como Frente Amplio. Sin embargo, la cosa tiene más pinta del Frente Popular de Judea de la película La vida de Brian.

Y es que, tras barajar muchos nombres para encabezarla, han elegido a Ada Colau. Parece broma, pero es anécdota.

El nombramiento ha desatado una lluvia de burlas en las redes sociales.

Desde su nefasta gestión en el Ayuntamiento de Barcelona hasta su paso por la flotilla, su penoso vídeo electoral El run run o el acuerdo entre ERC y Podemos, que refleja las discrepancias en la extrema izquierda, todo ha sido carne de chiste.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA DE BAÑO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Manuel Trujillo

Periodista apasionado por todo lo que le rodea es, informativamente, un todoterreno

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]