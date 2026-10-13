Las redes se descojonan de Ada Colau tras ser nombrada candidata por Sumar 2.0: «El chiquilicuatre en Eurovisión»

La izquierda está muy preocupada por los desahucios.

Pero no por los que han sufrido más de 300.000 españoles durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, desahucios que ellos mismos ejecutan, sino por los que pueden producirse tras el 29 de noviembre.

Y la primera medida ha sido rebautizar el «espacio a la izquierda del PSOE», como llaman eufemísticamente a la extrema izquierda. Tras el esperpento de Unidas Podemos llegó Sumar. La coalición bajo el mando de Yolanda Díaz ha quedado en nada tras ser fagocitada por el marido de Begoña.

El volantazo del líder del PSOE hacia la ultraizquierda le sirve, de acuerdo con las encuestas, para mantenerse por encima de los 100 escaños en el Congreso, pero deja «sin techo» a los radicales que venían a «asaltar los cielos» y a «cambiar la política» canalizando la rabia social del 15-M.

Y están muy desesperados.

Tanto que, aprovechando el discurso guerracivilista de Sánchez, han rebautizado la coalición como Frente Amplio. Sin embargo, la cosa tiene más pinta del Frente Popular de Judea de la película La vida de Brian.

Y es que, tras barajar muchos nombres para encabezarla, han elegido a Ada Colau. Parece broma, pero es anécdota.

El nombramiento ha desatado una lluvia de burlas en las redes sociales.

Desde su nefasta gestión en el Ayuntamiento de Barcelona hasta su paso por la flotilla, su penoso vídeo electoral El run run o el acuerdo entre ERC y Podemos, que refleja las discrepancias en la extrema izquierda, todo ha sido carne de chiste.

Me dice un amigo: “No me puedo creer que hayan elegido a Ada Colau como candidata a presidenta del gobierno. Es como cuando mandaron a Eurovisión al Chiquilicuatre.” Me parece el mejor análisis hasta el momento 😂😂😂😂 — Sonia Sierra (@SoniaSierra02) October 12, 2026

Súper Ada. https://t.co/MWlSMTNH22 — ⚫️ El DiSputado® (@NoSoyLaGente) October 12, 2026

https://t.co/6dUq1SVkrd — Pilar Losantos (@pirlosantos) October 12, 2026

@La_SER @Jadouken10 Inteligente maniobra para que los restos de Sumar voten definitivamente a Sánchez. — Alonso 🇪🇸 (@alonso_dm) October 12, 2026

@electo_mania Ada Colau para Frente amplio jajajaja. Así podrá recuperar su piso la pobrecita. Que no podía pagárselo cobrando durante 8 años… 7.000 euros al mes. — Alienado (@Alienado2019) October 12, 2026

@electo_mania Lo hacen a drede y no consiguen encontrar a una candidata peor — ᴊᴜᴀɴ ᴛᴏʀᴀʟ ꜱÁɴᴄʜᴇᴢ (@juatorsan) October 12, 2026

@La_SER La señora que se cargó la vivienda en Barcelona como opción para arreglar la vivienda a nivel nacional. 🤣 Este país es un capítulo de South Park. Una cosa loca y divertida. — Ataque híbrido algo rítmico (@elpokemonese) October 12, 2026