LA BURBUJA

El Rey en Ceuta y Marruecos declaró la guerra a España

Archivado en: Periodismo Online

La llegada de los Reyes a Ceuta este martes se produce en un escenario de máxima tensión entre España y Marruecos. Felipe VI y Letizia han realizado la primera visita oficial de un monarca español a la ciudad autónoma en casi dos décadas, un gesto cargado de simbolismo ante las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.

La situación se ha complicado especialmente después de la grave crisis migratoria registrada a finales de julio, cuando decenas de miles de personas entraron en Ceuta desde Marruecos. El episodio provocó una fuerte presión sobre la ciudad y abrió un nuevo frente de tensión entre ambos países.

A ello se suma la entrada de embarcaciones militares marroquíes en aguas españolas próximas a Ceuta, un incidente que el presidente Pedro Sánchez confirmó y calificó como un episodio aislado, al tiempo que defendió la necesidad de mantener la cooperación con Rabat.

Durante su estancia, los Reyes han mostrado su respaldo a las instituciones y a los ciudadanos de Ceuta. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha advertido de la enorme presión que soporta actualmente el territorio y ha descrito la situación como una “olla a presión”.

La visita adquiere además una dimensión histórica porque la última visita de un monarca español a Ceuta y Melilla, realizada por Juan Carlos I en 2007, provocó entonces una fuerte protesta de Marruecos y la retirada temporal de su embajador en Madrid.

Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’ este martes 13 de octubre de 2026.

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