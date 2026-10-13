Soto Ivars advierte de la «trampa» de Sánchez con la vista del Rey a Ceuta: «Odiosa sensación»

Cauto.

El escritor Juan Soto Ivars ha reflexionado sobre la visita del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla, casi tres meses después de la invasión de más de 80.000 personas provenientes de Marruecos.

El autor de Esto no existe considera que el momento de la visita no es baladí y estima que, como es habitual en Pedro Sánchez, la usará como herramienta de propaganda política.

Soto Ivars considera que el presidente del Gobierno tiene un «ataque de cuernos tremendo» con el Rey y que le ha «metido en una trampa» con la visita a las ciudades autónomas en plena precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

En este sentido, advierte de que el marido de Begoña achacará cualquier respuesta de Marruecos y Mohamed VI —que ya han dicho que la visita es una «provocación»— a Su Majestad.

«Odiosa sensación de que Felipe VI se ha metido en una trampa. Sánchez lo manda a Ceuta. Pero el ataque de cuernos que tiene el presidente con el Rey es tremendo. Y todas las encuestas electorales en contra. Si Marruecos responde con beligerancia, Sánchez señalará al Rey».