La ‘buitre’ Mínguez revienta la patética campaña de Sánchez y el Supremo le da la puntilla

La hipocresía como forma de vida.

Y es que es tan burdo y tan patético que, si no estuviese en juego el futuro del país, daría hasta risa.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reventado sin quererlo la campaña de Pedro Sánchez de cara al 29 de noviembre. Después de atacar al PP y a Vox, pidiendo en el Congreso «caretas fuera; aquí de lo que se trata es de «fondos buitre» o de familias», ha trascendido que su pareja tiene una empresa con al menos 30 viviendas cuyos inquilinos han sido desahuciados en varias ocasiones.

La respuesta de la socialista, interpelada por Susanna Griso, fue para mear y no echar gota: que todo era un ataque personal porque la empresa era familiar. Para completar la jugada, atacó personalmente a Javier Chicote, que publicó la exclusiva.

Como si no se bastase él mismo con su extensa hemeroteca para hundir su campaña, al marido de Begoña le siguen creciendo los enanos.

Y, como nunca es suficiente con el «Number One», parece que otra de las estratagemas que planeaba para el 29-N se cae: el Constitucional del sanchista Cándido Conde-Pumpido no encuentra cómo tumbar la resolución del Supremo sobre la tramposa y mal llamada «ley de nietos», que, tras el «retoque» de la hermana de Óscar Puente, ampliaba la ley aprobada en 2022 y aumentaba el número de beneficiarios hasta cerca de 2,5 millones de expedientes, cinco veces más que las previsiones iniciales.

Aunque, desde que se destapó el impacto y el alcance de la instrucción dictada por Sofía Puente, desde Moncloa y Ferraz han afirmado que esto no les beneficia, resulta cuando menos llamativo el empeño que tienen en que se apruebe y puedan votar en las generales.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este miércoles, 14 de octubre, junto al exdiputado y abogado Percival Manglano.