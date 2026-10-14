La nueva cortina de humo de la izquierda para tapar el tufillo de la «buitre» Mínguez: ¡Usar a Ayuso y a Soto Ivars!

Delirante.

A falta de argumentos, solo les quedan bulos y cortinas de humo.

La izquierda está desesperada por la corrupción que señala al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez. A ello hay que sumar la crisis en Ceuta tras la invasión de más de 80.000 personas provenientes de Marruecos, la carestía de la vida o el problema de la vivienda, que ha empeorado desde que Sánchez llegó a La Moncloa.

A todo esto hay que sumar lo último que ha trascendido sobre la portavoz del PSOE, Montse Mínguez.

Javier Chicote ha destapado que su pareja cuenta con una sociedad con al menos 30 viviendas y ha realizado desahucios a sus inquilinos. Un auténtico «fondo buitre», tan señalado por la izquierda y la extrema izquierda como responsable de la crisis de la vivienda.

Pero la respuesta de las terminales mediáticas de Moncloa y Ferraz no ha sido pedir responsabilidades a Mínguez ni exigir su dimisión por un mínimo de coherencia.

No.

La respuesta ha sido sacar una cortina de humo que involucra a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al escritor Juan Soto Ivars.

Sí, como lo lee.

🚨Ha salido el Gordo👇🏻 ⭕️ OJO a lo que cuenta @juanmafdez en El Sótano de Alba Carrillo sobre Almeida y Ayuso. ➖ “Hay vídeos de Almeida guardados en un cajón y se saben en todas las redacciones de los periódicos de España”. ➖ Y sobre Ayuso, lanza otro bombazo: habla de sus citas con un colaborador de un programa de otra cadena. ¿Algo que decir en el @ppmadrid tan valiente para publicar videos de @SarahPerezSanta? Si es que escupir para arriba nunca acaba bien. 😏 — Nenedenadie (@nenedenadie) October 13, 2026

La última genialidad para distraer de los escándalos de corrupción o de los auténticos despropósitos que desarman su relato ha sido cargar contra la popular, auténtica obsesión del marido de Begoña y de buena parte de la izquierda y la extrema izquierda, destapando una supuesta relación con el tertuliano.

Más allá de que sea cierto o no, resulta todavía más surrealista el motivo esgrimido por Juanma Fernández, quien soltó el chisme en el programa de Alba Carrillo: una respuesta al zasca que la cuenta del PP de Madrid propinó a Sarah Santaolalla tras un burdo ataque de la pareja de Javier Ruiz a Ayuso.

Era vox populi en los mentideros del foro lo de Isabel Natividad, pero nadie decía nada hasta que empezaron a sacar cosas de @SarahPerezSanta siendo menor y ahí explotó: — @juanmafdez https://t.co/vIaTGnFwWR — Paco San José. (@NoModer) October 14, 2026

Le crecen los enanos a Sánchez

Tras ver la oportunidad de usar el tema de la vivienda como arma electoral, aprovechando las protestas por el desahucio de Maricarmen, el líder del PSOE disolvió las Cortes y convocó elecciones.

Pero la cosa se ha torcido desde la precampaña.

Y es que al marido de Begoña le crecen los enanos.

Primero fue Chiqui Montero, quien reconoció que la huelga convocada para el próximo 11 de noviembre —dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral— se hacía contra la oposición. Después, fue el turno de Félix Bolaños, quien confesó que la amnistía al prófugo Carles Puigdemont se concedió por los siete votos de Junts y no por la «pacificación» de Cataluña.

Ahora, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, es quien «sabotea» a Sánchez.