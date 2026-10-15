Los ‘buitres’ Mínguez y López ‘desahucian’ a Sánchez y el buque Mohamed VI lo termina de hundir

No habrá paz para los malvados.

Y Pedro Sánchez ha hecho suya la frase bíblica que proviene del libro de Isaías.

Al marido de Begoña le crecen todos los enanos. El líder del PSOE pensaba que podía sacar tajada del tema de la vivienda, subiéndose a la ola de la manifestación a raíz del desahucio de Maricarmen.

Al hecho de que lleva ocho años gobernando y de que su pésima gestión ha agravado el problema, ahora se suma que su portavoz en el PSOE, Montse Mínguez, y su candidato a la Comunidad de Madrid, Óscar López, han quedado al descubierto como auténticos buitres, capaces de arruinarle la campaña de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Por un lado, la pareja de Mínguez tiene empresas con más de 30 inmuebles cuyos inquilinos han sido desahuciados por impago. La política catalana ha defendido estas actuaciones como legales, pese a que critica que las lleven a cabo los demás.

Por otro, ha trascendido que la cartera que dirige López ha ordenado el desahucio de un inquilino de un piso de MUFACE, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que encabeza el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Para completar el cuadro, el hombre es vecino de Maricarmen.

La hipocresía como forma de vida.

Pero, como pasa siempre con el yerno de Sabiniano, ningún escándalo es lo suficientemente grave ni vergonzoso como para que dimita.

Durante una conversación informal con periodistas en la recepción de la Fiesta Nacional, confesó que, en plena invasión de Ceuta, Marruecos introdujo buques de guerra en aguas españolas, entre ellos una fragata llamada Mohamed VI, sin dar más detalles sobre qué hacían allí. Por si fuera poco, después de que el Gobierno de Sánchez asegurara que se trataba de algo puntual, el país africano ha salido a desmentirlo. Asegura que es normal que sus embarcaciones naveguen por esas aguas.

Además, ha trascendido que, durante esos mismos días, los servicios de inteligencia interceptaron una orden del régimen marroquí a sus barcos pesqueros para que entrasen en aguas españolas, algo que se evitó gracias al despliegue de fragatas españolas.

Pese a la gravedad de todo esto, Pedro Sánchez dejó fuera estos hechos tanto de los informes desclasificados como de su intervención en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo para pronunciarse sobre la invasión de Ceuta, producida los pasados 30 y 31 de julio.

Si, por un lado, los buitres Mínguez y López le «sacan los ojos», la fragata Mohamed VI termina de hundir al marido de Begoña, que tiene muy complicado no ser desahuciado de La Moncloa.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este jueves, 15 de octubre, junto al presidente de la editorial Pliegos, César Leante.