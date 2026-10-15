Lluvia de zascas a Sarah Santaolalla por acusar a Soto Ivars de monetizar el bulo de la izquierda sobre su noviazgo con Ayuso

Si hay algo que le gusta a la activista sanchista Sarah Santaolalla es llamar la atención.

Y nuevamente lo ha hecho desde su perfil de X (antes Twitter).

Esta vez se ha metido con el escritor Juan Soto Ivars, acusándolo de monetizar el bulo soltado por el tertuliano Juanma Fernández sobre su supuesta relación con Isabel Díaz Ayuso.

Hay que decir que el tertuliano del programa de Alba Carrillo se justificó diciendo que había «destapado» la relación como represalia por el zasca tremendo que la cuenta del PP de Madrid propinó a Santaolalla tras un ataque de esta a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero a la tertuliana estrella de los programas de su novio, Javier Ruiz, no se le ha ocurrido mejor forma de cargar contra el autor de *Nadie se va a reír* que acusarlo de querer hacer dinero con su relación personal y, de paso, atacarlo por su físico. Eso sí, no podía faltar el toque de victimismo que siempre saca a pasear cuando le responden.

«Antes se les llamaba concursantes frikis y cutres de realities; ahora se les llama Soto Ivars. Si algunas monetizáramos nuestras relaciones personales de esa manera, la que nos caería. Pero claro, la vara de medir cambia si eres tía y llevas el pelo limpio».

Soto Ivars ha respondido con su particular estilo:

Me abstengo de responder sobre noviazgos, monetizaciones y pinta de salir en Gandía Shore. — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) October 15, 2026

Pero además, las redes han estallado contra ella tras esta publicación, en la que refuerza el bulo al afirmar que saca provecho de una relación con Díaz Ayuso que no existe —en tal caso, está monetizando los rumores sobre él—, lo que ha provocado una auténtica lluvia de zascas y críticas por considerar que, si hay alguien que se ha aprovechado de su relación de pareja, es precisamente ella.

@SarahPerezSanta Habló de fruta la Tacones… 🙄 — Javier Santamarta del Pozo (@JaviSantamarta) October 14, 2026

@SarahPerezSanta Tú eres la primera que monetizas tus relaciones personales. Hipócrita. https://t.co/bbppstq1ME — Capitán General de los Tercios (@capTercio) October 14, 2026

@SarahPerezSanta Tú estás monetizando porque el Javier te ha enchufado en televisión — RayDonovan®️ (@RayDonovan8812) October 14, 2026

@SarahPerezSanta Pero si estás ahí gracias a tu relación personal! Literalmente todos tus ingresos son una pura monetización de tus relaciones personales. Cómo puedes ser tan hipócrita? — Gonzo (@olaznog1) October 15, 2026

@SarahPerezSanta Sarah tu monetizaste al máximo tus relaciones personales. Eres tú propia enemiga jajajajajajaja https://t.co/mgAGoTdi3X — El Magnífico (@El_Magnifico_90) October 14, 2026

Chavales, sabe perfectamente lo que está haciendo. Es una chalada del dinero y la antención. No ve a las personas como personas, son solo instrumentos en un camino a la cima de su soledad. Cada vez que lanza mierda está rezando para que alguien se la devuelva y poder victimizarse. Si fuera por ella iría con el cabestrillo y en silla de ruedas cada vez que la llamamos tetuda. La única manera de vencer a este monstruo es ignorarlo y que se consuma en su propio vacío existencial. — Rafe (@28Raloz) October 14, 2026