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Lluvia de zascas a Sarah Santaolalla por acusar a Soto Ivars de monetizar el bulo de la izquierda sobre su noviazgo con Ayuso

«Antes se les llamaba concursantes frikis y cutres de realities; ahora se les llama Soto Ivars»

Lluvia de zascas a Sarah Santaolalla por acusar a Soto Ivars de monetizar el bulo de la izquierda sobre su noviazgo con Ayuso
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Sarah Santaolalla.

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Si hay algo que le gusta a la activista sanchista Sarah Santaolalla es llamar la atención.

Y nuevamente lo ha hecho desde su perfil de X (antes Twitter).

Esta vez se ha metido con el escritor Juan Soto Ivars, acusándolo de monetizar el bulo soltado por el tertuliano Juanma Fernández sobre su supuesta relación con Isabel Díaz Ayuso.

Hay que decir que el tertuliano del programa de Alba Carrillo se justificó diciendo que había «destapado» la relación como represalia por el zasca tremendo que la cuenta del PP de Madrid propinó a Santaolalla tras un ataque de esta a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero a la tertuliana estrella de los programas de su novio, Javier Ruiz, no se le ha ocurrido mejor forma de cargar contra el autor de *Nadie se va a reír* que acusarlo de querer hacer dinero con su relación personal y, de paso, atacarlo por su físico. Eso sí, no podía faltar el toque de victimismo que siempre saca a pasear cuando le responden.

«Antes se les llamaba concursantes frikis y cutres de realities; ahora se les llama Soto Ivars.

Si algunas monetizáramos nuestras relaciones personales de esa manera, la que nos caería. Pero claro, la vara de medir cambia si eres tía y llevas el pelo limpio».

Soto Ivars ha respondido con su particular estilo:

Pero además, las redes han estallado contra ella tras esta publicación, en la que refuerza el bulo al afirmar que saca provecho de una relación con Díaz Ayuso que no existe —en tal caso, está monetizando los rumores sobre él—, lo que ha provocado una auténtica lluvia de zascas y críticas por considerar que, si hay alguien que se ha aprovechado de su relación de pareja, es precisamente ella.

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