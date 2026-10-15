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¿Puede el PSOE volver a gobernar tras el 29N? ¿PP y Vox ganarán seguro?

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Hay mucha gente convencida de cuál será el resultado de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Sin embargo, con Pedro Sánchez enfrente, todo puede pasar. No es poca cosa que, pese a todos los escándalos de corrupción de su Gobierno, su partido y su círculo íntimo, todas las encuestas le den más de 100 escaños. A ello hay que sumar todas las dudas sobre el voto por correo, la incertidumbre con la mal llamada «ley de nietos» o la inédita huelga justo antes del arranque de la campaña oficial.

Josué Cárdenas analiza este y otros asuntos de actualidad junto al analista Martín Ynestrillas en La burbuja de este jueves, 15 de octubre.

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