La cruda realidad de Ceuta que ‘Tele Pedro’ oculta: ¡de los túneles a la visita del Rey!

El 24×7 de este viernes, 16 de octubre, es un programa especial.

Bertrand Ndongo y Adriana González contarán todos los detalles de su viaje a Ceuta: desde la visita del rey Felipe VI hasta los túneles donde se esconden los inmigrantes que asaltaron la valla hace más de 70 días, pasando por el sentir de los caballas y por detalles que ni se abordan ni se cuentan en ‘Telepedro’.

Mientras las terminales sanchistas están más pendientes de ocultar la realidad impulsando bulos, como el de la supuesta relación entre Isabel Díaz Ayuso y Juan Soto Ivars; de difundir el último barómetro del CIS, que da ganador a Pedro Sánchez en Ceuta y augura que arrasará en las elecciones del 29 de noviembre, también se dedican a disculpar la tremenda incoherencia del PSOE con la vivienda, ejemplificada en la «buitre» Montse Mínguez y Óscar López, y a justificar el acoso a la jueza Biedma —incluso con planes de «eliminarla»— por parte de la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán.

Además de ofrecer sus experiencias en la ciudad autónoma, los reporteros analizarán la actualidad política junto a Alfonso Rojo.