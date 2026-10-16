¡Marruecos invade España tras la visita de Felipe VI y humilla a Sánchez!

A finales de julio de 2026, mientras decenas de miles de migrantes (cifras que rondan los 70.000-80.000 según diversas fuentes) entraban de forma masiva e irregular en Ceuta por la frontera de El Tarajal y a nado, la Marina Real marroquí protagonizó incursiones no autorizadas en aguas de soberanía española frente a la ciudad autónoma.

Al menos una fragata (identificada en informaciones como la Mohamed VI o la Hassan II, con capacidad de ataque de largo alcance) y varias patrulleras navegaron de forma reiterada e intencionada por el mar territorial español sin solicitar autorización. No se trató de un tránsito accidental: las maniobras se prolongaron a principios de agosto y llegaron al punto de casi provocar una colisión entre patrulleros de ambos países.

España respondió desplegando medios navales de la Armada: el buque de acción marítima Rayo, las fragatas Santa María (desde Rota) y Navarra (que la relevó tras una avería), junto a otros patrulleros y apoyos logísticos. La tensión naval cesó tras esa respuesta disuasoria y las gestiones de alto nivel del Ministerio de Defensa con Rabat.

El Gobierno mantuvo estos hechos fuera del conocimiento público durante unos 74 días. No los mencionó en la comparecencia parlamentaria sobre la crisis de Ceuta ni en los documentos publicados sobre ella. Solo el 12 de octubre, tras la exclusiva de ‘El País‘, Pedro Sánchez admitió la incursión en un corrillo con periodistas durante los actos del 12 de octubre. La calificó de «hecho puntual» resuelto mediante «interlocución fluida» entre las armadas, y aseguró que no se ha repetido. No ofreció explicación clara sobre el motivo de la entrada ni vinculó explícitamente las maniobras navales con la presión migratoria, aunque ambas coincidieron en el tiempo. Fuentes y medios críticos señalan que el Ejecutivo priorizó la relación bilateral y la “seguridad nacional” para justificar el silencio.

La oposición y analistas de defensa han interpretado el episodio como un ejemplo de presión híbrida: combinación de flujo migratorio masivo y presencia naval para testar la respuesta española y erosionar líneas rojas, en un contexto de reclamación histórica marroquí sobre Ceuta y Melilla y de tensiones por el Sáhara Occidental y la gestión migratoria.

Justo después de la revelación, los Reyes Felipe VI y Letizia realizaron los días 13 y 14 de octubre de 2026 su primera visita oficial como monarcas a Ceuta y Melilla (la primera de la Casa Real desde 2007). La acogida popular fue masiva, con vítores y muestras de apoyo.

En Ceuta, Felipe VI fue contundente: «La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables: son indiscutibles». Declaró que «Ceuta es España y Ceuta es Europa», que su frontera lo es de la Unión Europea y que «cualquier amenaza que sufra es una amenaza al conjunto de la UE». Pidió defensa «sin fisuras ni medias tintas» y afirmó que quienes entraron irregularmente «deben regresar a su lugar de origen lo antes posible».

También advirtió que «estamos preparados para defender nuestros valores y nuestras libertades» y que «nadie confunda con debilidad nuestras convicciones». Añadió que la buena vecindad con Marruecos exige «buena fe por ambas partes» y que España no dejará solos ni indefensos a los ceutíes. Mensajes similares se repitieron en Melilla. Marruecos, por su parte, restó visibilidad a la visita oficial, priorizando noticias internas como la formación de Gobierno.

Este y otros asuntos serán abordados este 16 de octubre de 2026 en ‘La Retaguardia‘, el programa dirigido y presentado por Eurico Campano en Periodista Digital con Juanma Cepeda y Ángeles Ribes.