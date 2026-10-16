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Las redes hunden a Tezanos por dar ganador al PSOE en Ceuta: «Se le ha quemado lo que cocinaba»

«A lo mejor dejan votar a todos los que entraron ilegalmente»

Las redes hunden a Tezanos por dar ganador al PSOE en Ceuta: «Se le ha quemado lo que cocinaba»
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Fallo en Matrix: un articulista de El País hunde al CIS de Tezanos por sus disparatadas encuestas ¡en la SER!

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Que lo del CIS de José Félix Tezanos es impresentable lo sabemos de sobra.

Y con cada encuesta se superan.

El nivel de esperpento al que es capaz de llegar el Centro de Investigaciones Sanchista —dejó de ser de Investigaciones Sociológicas hace mucho— es olímpico.

La mezcla de vergüenza ajena, risa y rabia por el dinero público gastado en sondeos que nadie cree, ni siquiera los medios afines al Gobierno de Pedro Sánchez, no deja indiferente a nadie.

Y es que en la encuesta publicada este mes hay un detalle del que muchos se han dado cuenta: José Félix Tezanos da como ganador al PSOE en la ciudad autónoma.

Que el marido de Begoña no hiciera nada por evitar la invasión —desoyó las alertas del presidente de Yibuti y del CNI— y, peor todavía, que se haya ido de vacaciones abandonando a su suerte a los caballas o que, después de más de 70 días, sean incapaces de dar una cifra certera de cuántos inmigrantes quedan todavía no tiene implicaciones para el «chef» Tezanos.

Uno de los que ha atizado al sanchista es el diputado de VOX José Ramírez del Río, quien ha publicado un mensaje: «El CIS ha dado como ganador para las elecciones generales en Ceuta al PSOE, cuando hasta diputados autonómicos socialistas ya han dicho que ellos no piensan votar a Pedro Sánchez».

Pero no ha sido el único.

Miles de usuarios salieron a criticar al CIS de Tezanos por ciscarse en la cara de los españoles y de los ceutíes en particular:

Pero no es la primera vez que la cocina de Tezanos da ganador al PSOE en Ceuta. En septiembre, tras más de un mes de invasión, ya afirmaba que Sánchez era el más querido en la cuidad autónoma:

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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