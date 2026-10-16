Las redes hunden a Tezanos por dar ganador al PSOE en Ceuta: «Se le ha quemado lo que cocinaba»

Que lo del CIS de José Félix Tezanos es impresentable lo sabemos de sobra.

Y con cada encuesta se superan.

El nivel de esperpento al que es capaz de llegar el Centro de Investigaciones Sanchista —dejó de ser de Investigaciones Sociológicas hace mucho— es olímpico.

La mezcla de vergüenza ajena, risa y rabia por el dinero público gastado en sondeos que nadie cree, ni siquiera los medios afines al Gobierno de Pedro Sánchez, no deja indiferente a nadie.

Y es que en la encuesta publicada este mes hay un detalle del que muchos se han dado cuenta: José Félix Tezanos da como ganador al PSOE en la ciudad autónoma.

Que el marido de Begoña no hiciera nada por evitar la invasión —desoyó las alertas del presidente de Yibuti y del CNI— y, peor todavía, que se haya ido de vacaciones abandonando a su suerte a los caballas o que, después de más de 70 días, sean incapaces de dar una cifra certera de cuántos inmigrantes quedan todavía no tiene implicaciones para el «chef» Tezanos.

Uno de los que ha atizado al sanchista es el diputado de VOX José Ramírez del Río, quien ha publicado un mensaje: «El CIS ha dado como ganador para las elecciones generales en Ceuta al PSOE, cuando hasta diputados autonómicos socialistas ya han dicho que ellos no piensan votar a Pedro Sánchez».

El CIS ha dado como ganador para las elecciones generales en Ceuta al PSOE, cuando hasta diputados autonómicos socialistas ya han dicho que ellos no piensan votar a Pedro Sánchez

😂😂😂 https://t.co/3adSMvZpE6 — José Ramírez del Río ن (@joseramirezdel2) October 15, 2026

Pero no ha sido el único.

Miles de usuarios salieron a criticar al CIS de Tezanos por ciscarse en la cara de los españoles y de los ceutíes en particular:

@joseramirezdel2 D. José, ¿puede ser que el CIS esté adelantando ese resultado, como respuesta a algo muy gordo que se esté preparado por parte del gobierno?, no me fío de esta gentuza, son capaces de todo. — Ter74 (@Ter743Ter74) October 15, 2026

Esto es maravilloso. Según el CIS el ganador, en Ceuta, en las próximas elecciones será el PSOE. https://t.co/BssGPM8ETx — ⚫️ El DiSputado® (@NoSoyLaGente) October 15, 2026

Ana Rosa: «Si el CIS hiciera una encuesta sobre la presencia de barcos marroquíes en Ceuta, la mayoría de encuestados lo que verían no sería un buque, sino un patito a pedales con Tezanos al timón». #anarosa #sanchez #marruecos https://t.co/QXXZH3AAsS — El programa de AR (@programadear) October 15, 2026

Lo del CIS es de aurora boreal. Por lo de Maricarmen, pero lo de Ceuta ¿No va a pasar factura?, la corrupción, las mentiras ab initio del presidente del Gobierno, en fin. Me callaré. — Chema Gil (@ChemaDireccion) October 14, 2026

El CIS da como ganador en Ceuta al PSOE.

No hay más preguntas, señoría. — Cristina C. (@CCAnsbjerg) October 15, 2026

@CCAnsbjerg Personalmente creo que aparte de pseudodemoscopias oficiales absurdas,estudios y metodologias manipuladas…, existe un objetivo soterrado que, a la vez, inocula un pronóstico insólito en la sociedad para atenuar su respuesta ante un posible resultado sorprendentemente increíble — Luisdemila (@De_fieraDuque) October 15, 2026

@NocyycoN @kikollan Es que el encuestador le ha preguntado a los invasores — Jose Manuel Palma (@josempalma65) October 15, 2026

@NocyycoN @kikollan Esos datos no mienten. 60.000 mandingos tienen ya su papeleta preparada. Los famosos nietos de la ley. — Han matado a Zaqui (@FporZaqui) October 15, 2026

@NoSoyLaGente Se le ha quemado y churruscado lo que estaba cocinando Tezanos — La Tía PacaMM (@LaTiaPacaIII) October 15, 2026

Pero no es la primera vez que la cocina de Tezanos da ganador al PSOE en Ceuta. En septiembre, tras más de un mes de invasión, ya afirmaba que Sánchez era el más querido en la cuidad autónoma: