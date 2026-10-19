Sánchez da a Begoña el ‘beso de la muerte’ de El Padrino: pronto ‘soltará lastre’

El «beso de la muerte» es un clásico de las películas de mafiosos.

Todos recordamos la icónica escena entre Michael Corleone y su hermano Fredo en El Padrino II.

Y Pedro Sánchez la ha recreado con su esposa en un mitin del PSOE en Fuenlabrada este fin de semana.

Entre la obsesión del líder de los socialistas con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y las mentiras que suelta en campaña electoral, Begoña Gómez debe de estar muy preocupada.

Basta recordar algunas de sus promesas: «No voy a pactar con Bildu», «pactar con Podemos me quita el sueño», «la amnistía que piden los independentistas no es constitucional» y «voy a traer a Puigdemont para que responda ante la justicia».

Sánchez ha hecho todo lo contrario de lo que promete en campaña.

Y lo mismo hace con sus piezas de ajedrez: lo mismo defiende a muerte a Ábalos, Cerdán o, más recientemente, a Montse Mínguez, que las abandona a su suerte con un «esa persona de la que me habla».

Y ahora ha usado a su mujer para no tener que responder por la salida de su ahora exportavoz y por la hipocresía de la izquierda con el asunto de la vivienda, que los negocios de la pareja de Mínguez han dejado al descubierto.

Begoña debe preocuparse porque, con lo que miente Sánchez, igual la deja «morir» incluso si termina manteniendo el poder.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos en el «24×7» de este lunes, 19 de octubre, junto al periodista Graciano Palomo.