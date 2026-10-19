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Lluvia de zascas a Esther Palomera por su ‘reflexión’ sobre el beso de Pedro Sánchez con Begoña: «Perrodista»

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Lluvia de zascas a Esther Palomera por su ‘reflexión’ sobre el beso de Pedro Sánchez con Begoña: «Perrodista»
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Y luego van dando lecciones de periodismo.

Cuando a lo que se dedican es a masajear al poder para seguir chupando del bote.

La activista sanchista se ha llevado una lluvia de zascas en las redes sociales por su publicación sobre el impostado beso entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, en un acto del PSOE.

El yerno de Sabiniano tuvo un comentado gesto en medio de su acto de campaña de cara al 29-N. Saliéndose de su estilo habitual y visiblemente incómodo, dio un beso en la boca y un abrazo a su mujer.

Lo impostado del momento ha generado todo tipo de reacciones, en su mayoría burlas y críticas, tanto por la falta de espontaneidad de Sánchez como por las referencias a otras campañas de propaganda política de gobernantes de extrema izquierda, como Cristina Kirchner o Nicolás Maduro.

Pero hay una que siempre defiende al líder del PSOE, sin importar cuál sea el señalamiento o la evidencia en contra: Esther Palomera. La presentadora de TVE publicó una foto del momento en su perfil de X (antes Twitter), acompañada de la letra de la canción «malibU», de Rusowsky, que sonaba en ese momento:

«Ella es mi mundo.
Ella es mi baby.
Cuando estamos juntos
to’ desaparece.
Todo en un segundo».

Las respuestas en la plataforma no se hicieron esperar y retrataron a la activista sanchista que posa como periodista:

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Autor

Manuel Trujillo

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