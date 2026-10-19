'BURBUJA'

La mafia del PSOE y su persecución a la jueza del hermano de Pedro Sánchez

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La mafia del PSOE es el centro de atención de La Burbuja de este lunes, 19 de octubre. El caso de la jueza Beatriz Biedma es uno de los más graves de toda la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. La cloaca de los socialistas habría tentado al clan de Los Rochos para «eliminar» a la magistrada que instruía la causa del enchufe de David Sánchez.

Aunque finalmente hubo una condena, estos hechos no pueden pasarse por alto y hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Josué Cárdenas aborda este y otros asuntos de actualidad junto a la abogada Jimena Zabala y el explorador Álvaro de Marichalar.

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