Sánchez prepara una trampa tremenda escudándose en su falso amor por Begoña

Pedro Sánchez ha llegado al colmo del populismo.

El yerno de Sabiniano sabe que no puede presumir de gestión tras pasar ocho años en La Moncloa. Ni siquiera puede sacar la carta de la honestidad, con casos de corrupción que señalan a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

Ante todo esto, acude a la emoción antes que a la razón, pero de la forma más burda y patética. Ahora vuelve a sacar a relucir el amor hacia su mujer —copiando campañas de los Kirchner, de Chávez y de Maduro— para tapar toda la corrupción que le rodea, al tiempo que se victimiza.

Y es que, hasta ahora, las estratagemas que ha lanzado el líder del PSOE han fallado. La campaña que tenía planificada, basada en la vivienda —un problema que él se ha encargado de empeorar durante sus ocho años como presidente— y en el uso miserable de la memoria de Maricarmen, se vino abajo gracias a los negocios de la pareja de su exportavoz Montse Mínguez.

Y cuando está acorralado, el marido de Begoña es más peligroso. Ya lo demostró cuando su mujer fue imputada, con los infames cinco días de reflexión que solo sirvieron para impulsar las cloacas del PSOE.

De nuevo, usará el amor para esparcir odio —como está haciendo en Madrid con Ayuso— y para avanzar en trampas que le permitan mantenerse en La Moncloa.

Desde la ley de nietos hasta la Diputación Permanente, todo está sobre la mesa. Sánchez pone fichas en todos los números para conseguir que su verdadero amor siga presente: el amor por el poder.

Y, con el tramposo Sánchez desatado y la extrema izquierda pegándose tiros en el pie, Abascal y Feijóo tienen que aprovechar la ocasión: no es momento para tonterías.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este martes, 20 de octubre, junto al escritor José María Blanco Corredoira.