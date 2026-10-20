¡Sánchez, «profeta de amor» siembra odio contra Ayuso!

La estrategia de crispación impulsada desde Moncloa parece haber encontrado en las calles de Madrid su escenario favorito. Ayer, lunes 19 de octubre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue víctima de un escrache multitudinario protagonizado por docentes en huelga indefinida, un episodio que ella misma vinculó directamente a Pedro Sánchez y a su Gobierno como parte de una campaña de acoso y odio político.

Centenares de manifestantes —unos 1.000 según estimaciones de CCOO— rodearon el Palacio de Santoña, en el centro de la capital, donde Ayuso participaba en un foro sobre longevidad organizado por la Fundación Más Senior. Los concentrados, procedentes de una protesta previa frente a la Consejería de Educación, bloquearon los accesos del edificio (calles Príncipe y Huertas), impidiendo la salida de la presidenta durante más de media hora. La Policía Nacional tuvo que intervenir con refuerzos, realizar cargas y despejar la zona para garantizar su seguridad. Ayuso abandonó el lugar escoltada, entre gritos de “huelga indefinida” y consignas contra su gobierno.

No fue un hecho aislado. La jornada arrancó con cortes de tráfico en la A-3 por parte de los mismos colectivos, escraches a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y a un director general en un instituto de Vallecas. Un clima de tensión que Ayuso no dudó en atribuir a una estrategia deliberada. “Responsabilizo a la Delegación del Gobierno y a Pedro Sánchez en concreto de toda la violencia que se está produciendo en las calles de Madrid, coaccionando a los gobiernos y, casualmente, al mío”, declaró la presidenta. Y fue más lejos:

“Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas mientras él va de enamorado de España nos va a amedrentar en la Comunidad de Madrid, se equivoca pero muy mucho, porque estamos en democracia. Y en democracia, si tienes que dejar el poder, te vas a tu casita y lo soportas”.

Ayuso denunció que Moncloa “fomenta” el mensaje de que “no habrá paz en las calles”, una frase que la izquierda madrileña ya había pronunciado, y se preguntó abiertamente si los disturbios vistos en el resto de Europa se trasladarán a Madrid.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este martes 20 de octubre de 2026.