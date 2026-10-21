PP y VOX cierran en secreto un pacto para dejar patas arriba a Sánchez y a Pumpido el 29N

Queda poco más de un mes para las elecciones.

Y cinco días para que los partidos políticos que participen en los comicios presenten ante la Junta Electoral competente sus respectivas candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado.

El día 26 se cierra el plazo para presentar las listas definitivas —dos días después se publicarán en el BOE— y, más allá de la bajeza de usar a una señora mayor fallecida o de los besos impostados, el asunto más importante de la precampaña es el Senado.

Ahora, los partidos se han dado cuenta de la importancia de la Cámara Alta, sobre todo por el asunto del Constitucional —lo que vuelve a dejar claro que es un tribunal político, no jurídico—, y se ha convertido en un asunto capital tanto para la izquierda como para la derecha.

Y, en este aspecto, PP y VOX están mostrando altura de miras y están ultimando un pacto para asegurar la mayoría cualificada de tres quintos que permitiría garantizar el control del órgano que Pedro Sánchez ha usado como un tribunal de casación del Supremo, algo que, irónicamente, roza la inconstitucionalidad porque esa no es la función para la que fue creado.

La amnistía o la mal llamada «ley de nietos» son solo algunos ejemplos de cómo el marido de Begoña ha llevado al límite al ente de la mano de Cándido Conde-Pumpido.

El 29-N es obligatorio desalojar de La Moncloa al yerno de Sabiniano. Pero también lo es contar con mayorías que permitan garantizar la gobernabilidad y, en muchos casos, derogar medidas lesivas para el Estado de derecho que ha impulsado el líder del PSOE, tanto para colonizar organismos como para asentar las bases de su proyecto personal totalitario.

Y PP y VOX están por cerrar el pacto, llevado en conversaciones con ‘secreto sumarial’, para definir la estrategia electoral para asegurarlo.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este miércoles, 21 de octubre, junto al abogado David Gómez González.