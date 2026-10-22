Sánchez y la izquierda incendian las calles contra PP y VOX: La Coruña es el inicio

Se han quitado la careta.

Y van con la chorra afuera.

La izquierda y la extrema izquierda están desesperadas por la más que probable salida del poder de Pedro Sánchez. Y, tras la caída de su relato sobre la vivienda, la nula gestión de la que presumir y los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo del marido de Begoña, la estrategia está clara: llevar hasta el límite esa máxima que soltó Zapatero: «Nos conviene que haya tensión».

Y ayer vimos el inicio en La Coruña.

Sin ningún tipo de pudor, la extrema izquierda acudió a la plaza de María Pita para reventar el acto de Santiago Abascal en la capital gallega. Pero están tan desatados que incluso llevaron a menores de edad, algo en lo que no se hace suficiente hincapié.

¿Qué hacían menores de edad yendo a reventar un acto político de un partido de la oposición? ¿Dónde están los padres? ¿Por qué suspendieron las clases ese día para llevar a esos menores de «excursión» a donde se concentraban seguidores de VOX?

La izquierda está completamente radicalizada. Ya se han quitado la máscara de demócratas, algo que nunca se han creído, y lo justifican todo con tal de poder seguir chupando del bote.

Azuzan la violencia porque creen que eso va a amilanar a los millones de españoles que quieren un cambio después de ocho años en los que Pedro Sánchez ha convertido la vivienda en un bien inaccesible, ha destrozado el poder adquisitivo y ha hipotecado el futuro de los españoles gracias a la deuda pública, que ha aumentado vorazmente para financiar sus chiringuitos y su sistema clientelar para comprar voluntades.

Sánchez y sus compinches de la extrema izquierda han puesto las cartas sobre la mesa, han soltado a sus cachorros y La Coruña es solo el principio.

Este y otros asuntos de actualidad se abordan en el «24×7» de este jueves, 22 de octubre, junto al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.