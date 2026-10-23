‘24X7’

Sánchez no está derrotado: Feijóo y Abascal tienen que espabilar para evitar otro 23J

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El refranero popular es muy sabio.

Y el dicho «el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra» hay que tenerlo muy presente.

En política nunca hay nada seguro. Y menos cuando enfrente hay alguien que no tiene ningún límite ético ni moral y que ha retorcido todas las normas para cumplir con su único objetivo: seguir en el poder sin importar el coste.

Y en esta campaña electoral —aunque oficialmente estemos en precampaña— lo estamos viendo. La estrategia de Pedro Sánchez es incendiar las calles y apelar a las emociones para movilizar a su electorado: por un lado, hablando de amor hacia los suyos y, por otro, impulsando el odio contra quienes no están con él.

Llevar el frentismo al límite para incendiar las calles y aprovechar el caos.

Y, enfrente, PP y VOX no pueden flaquear ni pensar que los escándalos de corrupción por sí solos van a tumbar al marido de Begoña o que quienes lo sostienen —los cargos y militantes del PSOE y los socios del Gobierno— lo van a abandonar.

En estos ocho años hemos visto de todo. Cosas que, por sí solas, habrían tumbado a un Gobierno medianamente decente: dos personas de la máxima confianza del presidente, puestas a dedo y envueltas en casos de corrupción; una trama que involucra a la cúpula; dudas sobre la financiación; cambios de posturas históricas, como la relativa al Sáhara; pactos vergonzosos; incumplimientos reiterados de la Constitución; cuatro años sin Presupuestos, por nombrar algunos ejemplos. No va a ser suficiente.

Ni siquiera evitar una invasión del territorio español y abandonar a su población a su suerte es suficiente.

Por todo esto, Feijóo y Abascal tienen que espabilar: un sondeo de *El Confidencial* señala que el bloque de la izquierda ha recortado 12 escaños, mientras que el PP perdería ocho.

La estrategia de la derecha no puede limitarse a lanzar chanzas contra la izquierda con vídeos generados con IA.

Si no, Sánchez puede reeditar otro 23-J y seguir en La Moncloa.

Este y otros temas de actualidad se analizan en el «24×7» de este viernes, 23 de octubre, junto al abogado Fernando Fanego.

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