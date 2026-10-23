¡Sánchez revela ante Broncano su lado más macarra!

Macarra, pero con manual de campaña.

Pedro Sánchez fue a La Revuelta con la intención de dejar atrás su imagen amargada de los últimos años por los escándalos de corrupción que implican a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo, así como la invasión de Ceuta o cualquier reclamo a su gestión durante estos últimos ocho años en los que ha empeorado el problema de la vivienda, ha disminuido el poder adquisitivo de los ciudadanos, se han empeorado los servicios y la catástrofes naturales han sido mal gestionadas.

Ante este panorama, la decisión de los gurús del marido de Begoña para la campaña después de que su portavoz Montse Mínguez le tumbara el relato de la vivienda es clara: hablar de sentimientos. Del odio y del amor en específico.

Y para esto, ha ido al programa de David Broncano. Para una entrevista masaje en un tono más relajado, casi como si estuviera en una taberna, para hacer bromas sobre su vida personal, críticas a la derecha, soltar bulos y mentiras con cifras que no se van a contradecir. Y amenazar y despreciar a la oposición, a los medios y a los jueces, el componente del odio que forma parte de sus mensajes de campaña, y que cómo hemos visto, la intención es incendiar las calles para movilizar a su electorado.

El presidente toreó los escándalos de corrupción, especialmente el de José Luis Ábalos. Con el ya clásico ‘esa persona de la que usted me habla’ volvió a afirmar en tono victimista que fue una decepción ver el verdadero rostro de personas en quienes había depositado su confianza. Con esta «confesión» busca evitar cualquier responsabilidad política pese a que era su hombre de confianza. Y que lo sustituyó con Santos Cerdán, también investigado por la justicia.

Eurico Campano analiza este y otros asuntos de actualidad en La Retaguardia de este viernes, 23 de octubre, junto al abogado penalista Juanma Cepeda y el periodista Marcos Ondarra.