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Feijóo abofetea al ‘feminista’ Sánchez: «Prostitutas, orgías, acosadores… ahórrate las lecciones»

El popular ha respondido con contundencia al ataque, resumiendo en pocas líneas los escándalos que desmontan la supuesta superioridad moral del líder del PSOE

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Contundente.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido al último embate del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su contra.

El mandatario usó un extracto de la entrevista del líder de la oposición en la Cadena SER para atizar al popular, pero no se esperaba la respuesta.

En el careo con el periodista afín al sanchismo Aimar Bretos, reconoció que iba a reestructurar los ministerios, entre ellos el de Igualdad, que integrará en otra cartera para reducir el gasto público desenmascarando al sanchismo.

Ante esto, el presentador de La hora 25 le preguntó si era feminista, a lo que Feijóo respondió afirmativamente. Reconoció que todavía existen desigualdades que hay que corregir, algo que no se ha logrado en estos ocho años en los que ha gobernado la izquierda «feminista».

Con este corte, el yerno de Sabiniano publicó un mensaje en su perfil de X (antes Twitter) en el que escribió:

«Feijóo es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad y recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo», acompañando el texto con un corte de la entrevista.

Pero la respuesta del popular fue un auténtico bofetón, al resumir en pocas líneas los escándalos que desmontan la supuesta superioridad moral de Pedro Sánchez:

«Prostitutas con dinero público.

Pisos para amantes.

Orgías en pandemia.

Acosadores en Moncloa.

Carrera política con el dinero de la prostitución.

Las lecciones de feminismo, @sanchezcastejon, te las puedes ahorrar».

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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