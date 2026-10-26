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Alfonso Serrano advierte que la dimisión del Delegado de Sánchez en Madrid puede deberse a un motivo ‘oculto’

El popular señala que Francisco Martín podría haber dimitido por otra razón distinta a no formar parte de las listas de cara al 29N

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La dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha caído por sorpresa.

El representante de Pedro Sánchez en Madrid ha abandonado su cargo este domingo después de 3 años, 6 meses y 27 días en los que se ha dedicado a hacer la guerra a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al alcalde José Luis Martínez-Almeida, siguiendo los lineamientos de su jefe.

La hipótesis principal sobre su salida apunta a que ha tomado la decisión al conocer que no forma parte de la lista definitiva del PSOE por Madrid de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre, a diferencia de los delegados de otras comunidades.

Pero el popular Alfonso Serrano apunta a otra razón para la salida del máximo responsable de la Policía Nacional en Madrid. Y no tiene que ver con el tema electoral ni con las polémicas que han rodeado su gestión.

El secretario general del Partido Popular de Madrid señala que la decisión se debe a que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno está investigando las donaciones que captó Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017, como parte de la causa que investiga al partido de Ferraz por presunta financiación ilegal.

Cabe recordar que Martín era la persona que presidía Bancal de Rosas, el crowdfunding creado para canalizar el dinero recibido:

«¿Seguro que el delegado del Gobierno en Madrid dimite por las listas? ¿No tendrá que ver con que presidía el crowdfunding de Sánchez y con que se vienen cositas?».

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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