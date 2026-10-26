El delegado del Gobierno de Madrid dimite y quiere contar todo sobre el PSOE

Ya lo dice el refrán: «Amor de patrón, agua en cestón».

Este antiguo dicho popular, todavía vigente, es ideal para los entornos laborales, pues recuerda que el esfuerzo por un superior a menudo se disipa sin recompensa. Y el caso del delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid lo ha vuelto a demostrar.

Francisco Martín se ha pasado toda la legislatura haciéndoles la guerra a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida desde su puesto a las órdenes del marido de Begoña. El sabotaje a la Vuelta o el intento de impedir el desalojo de los acampados en Sol son algunos ejemplos.

Sin embargo, ser más sanchista que Sánchez no le ha valido para entrar en las listas de cara al próximo 29-N. Al ver que otros delegados menos fervorosos que él sí que serán aforados, ha dicho basta y ha dimitido.

Pero ahora, con una querella de por medio, parece que Martín puede encender el ventilador…

Josué Cárdenas analiza este y otros asuntos en La Burbuja de este lunes, 26 de octubre, junto a la locutora de radio Alicia Bódalo, el futurólogo Paco Porras y el experto en Ceuta Jaime Sahagún.