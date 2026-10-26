El ‘pacifista’ Sánchez incendia las calles para enturbiar el 29N: su plan al descubierto

Ahora ha sido el turno de Barcelona.

Las calles de España están empezando a arder, cumpliéndose así la amenaza de la extrema izquierda, después de que la diputada Manuela Bergerot soltara aquello de «en las calles no va a haber paz». A esta amenaza se sumó el ministro Óscar Puente, quien, en un llamamiento a la paz, afirmó que, en caso de perder, habría que salir «todos los días durante cuatro años».

La estrategia de «el pacifista» Pedro Sánchez está clara: incendiar las calles para enturbiar el 29-N. La idea es llevar la tensión y el frentismo hasta el límite, siguiendo la máxima de su gurú, José Luis Rodríguez Zapatero.

Mientras en sus mítines enarbola eso del amor y lee a Lorca, al mismo tiempo impulsa el odio contra quienes piensan distinto. Tras leer el poema Cantos nuevos, con una camiseta con la frase «La fuerza del amor», agitó el miedo contra el Partido Popular y VOX.

En una entrevista con El País, redobló su discurso al señalar que «un Gobierno del PP con Vox no es alternancia, es retroceder 50 años».

Para el yerno de Sabiniano, que gobiernen los otros no es democracia, sino un retroceso.

Más claro, el agua.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este lunes, 26 de octubre, junto al periodista Francisco Blanco-Argibay.