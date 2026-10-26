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Las redes estallan contra el último esperpento de Irene Montero: una fiesta con sus seguidores

Ahora la marquesa de Galapagar ha salido con otra genialidad

Las redes estallan contra el último esperpento de Irene Montero: una fiesta con sus seguidores
Archivado en: Irene Montero | Periodismo Online

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De esperpento en esperpento.

La campaña de Irene Montero de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre se ha convertido en un auténtico festival del ridículo.

Desde la paleta de colores elegida, con la que se aleja del clásico morado de Podemos —quizá para distraer a algún incauto—, hasta sacar el cazo junto con Pablo Iglesias para financiar su campaña, son elementos que han suscitado burlas masivas en las redes sociales, pasando por el programa electoral de la eurodiputada.

Y, como si no fuera suficiente, ahora la marquesa de Galapagar ha salido con otra genialidad: una fiesta con sus seguidoras.

El vídeo, publicado en su perfil de TikTok, ha desatado una lluvia de zascas y chanzas a cuenta del dislate:

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Autor

Manuel Trujillo

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