Las redes estallan contra el último esperpento de Irene Montero: una fiesta con sus seguidores

De esperpento en esperpento.

La campaña de Irene Montero de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre se ha convertido en un auténtico festival del ridículo.

Desde la paleta de colores elegida, con la que se aleja del clásico morado de Podemos —quizá para distraer a algún incauto—, hasta sacar el cazo junto con Pablo Iglesias para financiar su campaña, son elementos que han suscitado burlas masivas en las redes sociales, pasando por el programa electoral de la eurodiputada.

Y, como si no fuera suficiente, ahora la marquesa de Galapagar ha salido con otra genialidad: una fiesta con sus seguidoras.

El vídeo, publicado en su perfil de TikTok, ha desatado una lluvia de zascas y chanzas a cuenta del dislate:

Debo estar haciéndome mayor. Y debo ser una facha, según ellos.

Esta es la oferta de Irene. Pasar de turras, maquillarse (esto como lo entiende el feminismo woke?) y salir de fiestuki como acto de campaña.

Será que soy señora y ya no entiendo estas gilipolleces (nunca las entendí) con la que está cayendo. https://t.co/9BQMgO0gWu — Bea Talegón (@BeatrizTalegon) October 25, 2026

@BeatrizTalegon Que guay tía.

La Irene nos invita el botellón.

Se va a ver sola y borracha. — La Tía PacaMM (@LaTiaPacaIII) October 25, 2026

Irene Montero plantea como estrategia electoral organizar reuniones con sus seguidoras de TikTok en salas con DJ. Hace este llamamiento mientras se maquilla e imita los vídeos virales de otras creadoras de contenido. No tiene propuestas concretas ni puede respaldar su discurso con políticas reales. — Roberto Vaquero (@RobertoVaquero_) October 24, 2026

🤡 Irene Montero prepara una Boiler Room para ponerle cara a sus militantes. Ha reservado el retrete de una discoteca. El DJ pinchará sentado en la cisterna. https://t.co/jRNA6wH7pp https://t.co/dBY1a3szGk — ɐɹɐS (@grz_sara) October 25, 2026

Hombre, irte de fiesta con Irene Montero me parece un planazo — Tu maricón de confianza 🏳️‍🌈 (@Luzan96) October 25, 2026