Sánchez prepara el Halloween más tétrico: calles en llamas y violentos enmascarados

Violencia en las calles.

Impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ya lo advirtieron: «En las calles no va a haber paz». Y lo están cumpliendo. Los desmanes que estamos viendo en La Coruña, Avilés, Barcelona y Bilbao no son casualidad. La estrategia de la izquierda y la extrema izquierda es generar un clima de tensión para intentar cambiar el rumbo de las elecciones del 29-N.

Y hay muchos que se están sumando al caos.

Y, mientras tanto, el marido de Begoña se frota las manos porque, si hay algo que le conviene, es el caos. Por eso, si no lo teledirige, lo permite.

Una muestra es que el líder del PSOE ha tardado 48 horas en pronunciarse sobre los hechos que hemos visto todos. Y lo ha hecho con un patético tuit.

Además, solo se ha referido a los sucesos de Barcelona. Los boicots contra VOX los aplaude como «protesta democrática».

Y, en medio de todo esto, vemos con preocupación los llamamientos a un Halloween tétrico, en el que los mismos grupos «fantasma» que azuzaron la violencia en la Ciudad Condal están planificando más disturbios, saqueos y ataques contra la policía.

Y, mientras todo esto ocurre, Sánchez baila y habla del amor, al no poder mostrar gestión ni proponer soluciones a los problemas que ha agravado durante sus ocho años en Moncloa.

Bertrand Ndongo aborda este y otros asuntos de actualidad en el 24×7 de este martes, 27 de octubre, junto al historiador Fernando Paz.