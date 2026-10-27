¡Lo nunca visto! Debate del 29-N: Izquierda vs nacionalista español

El programa ‘La Burbuja’, presentado por el periodista Josué Cárdenas, acoge este martes 27 de octubre de 2026 un debate de ideas que promete poner frente a frente dos visiones muy diferentes de España. Bajo el enfoque «¡Lo nunca visto! Izquierda vs. nacionalismo español», el espacio reúne a tres perfiles con trayectorias y planteamientos políticos distintos en una cita que mira hacia las próximas elecciones del 29-N.

Los protagonistas del encuentro son Pedro Chaparro, líder de Democracia Nacional; José Manuel Calvo, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Manuela Carmena, y Bertrand Ndongo, reportero de Periodista Digital. Tres voces que aportan perspectivas diferentes a una conversación sobre política, ideología y el futuro del país.

El debate plantea un contraste entre el nacionalismo español que representa Pedro Chaparro y la trayectoria política de José Manuel Calvo, vinculado a la izquierda madrileña. A ellos se suma Bertrand Ndongo, cuya experiencia como reportero aporta una tercera perspectiva al intercambio de argumentos.

El objetivo es confrontar ideas en un momento de especial interés político, con la mirada puesta en las elecciones del próximo 29 de noviembre. La cita se presenta como una oportunidad para examinar las diferencias entre proyectos políticos y escuchar los argumentos de quienes defienden posiciones alejadas entre sí.