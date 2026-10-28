‘24X7’

Desastre total de Puente: Urda es el mayor accidente de la historia, más letal que Adamuz

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Las redes rescatan el vídeo del ‘asesino’ Óscar Puente riéndose con Marc Giró del paupérrimo estado de los trenes

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Una nueva tragedia ferroviaria que salpica directamente a Puente y Sánchez

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* El spot del inicio del programa alude a esta dirección https://www.andavac.es/campanas/gripe/ 

 

Jornada negra para España.

Menos de un año después de la tragedia de Adamuz, que dejó 46 muertos y cientos de heridos, volvemos a quedar impactados por un nuevo accidente todavía más letal. Esta vez, el suceso ha ocurrido en Urda, Toledo.

Y es todavía más incomprensible que el suceso de Andalucía.

Un tren Iryo que llevaba unos 20 minutos parado fue embestido por detrás por un tren AVE de Renfe que hacía el mismo recorrido.

Esto es inexplicable e inexcusable.

¿Cómo puede ser que nadie avisara al maquinista del tren de Renfe de que había otro parado? ¿Qué pasa con el sistema de alertas? ¿En manos de quién estamos?

El Gobierno de Pedro Sánchez adelanta el clásico «error humano» como hipótesis inicial y anuncia que hay 10 muertos, «aunque habrá más». Desde Protección Civil, que está sobre el terreno, se habla de 50 fallecidos, superando en magnitud la tragedia de Adamuz.

Óscar Puente es el responsable de la infraestructura ferroviaria del país. El ministro tuitero —que, cuando ocurrió el suceso, justamente había publicado un mensaje sobre la «superioridad moral» de la izquierda en referencia a la victoria de Lula— tiene que dimitir ya.

Tenía que hacerlo tras Adamuz. Tenía que haberse ido antes por su auditoría *fake* sobre la gestión de Ábalos y por sus salidas de tono, no solo contra políticos y mandatarios de otros países, sino también contra ciudadanos que se quejan del mal estado de la infraestructura ferroviaria o de las carreteras.

Seguimos en directo los sucesos desde Urda, con Bertrand Ndongo y Adriana González, desde el lugar de la tragedia, en el ’24×7′ de este miércoles, 28 de octubre, junto al presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga.

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