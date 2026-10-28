La exministra Fátima Báñez, una de las pasajeras fallecidas en la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo)

La nueva tragedia ferroviaria que impacta a España entera sigue ofreciendo informaciones sobrecogedoras.

Pese al baile de cifras sobre heridos y fallecidos, de momento hay confirmados 64 muertos y decenas de heridos de gravedad. Sin embargo, la cifra no es definitiva. Muchos familiares y amigos están intentando localizar y contactar con sus seres queridos.

Es el caso de la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, quien, de acuerdo con la información que ha trascendido, viajaba en el tren Iryo que se encontraba parado cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, cuando fue embestido por detrás por un AVE que hacía el mismo trayecto.

Su entorno detalla que iba camino de Sevilla para participar en un evento de la Fundación CEOE, de la que es presidenta, y que no han conseguido contactar con ella.

Desde RENFE, han activado el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares, habilitando el teléfono 900 10 10 20 para pedir información al entorno de los pasajeros.

El Debate confirma su fallecimiento

El digital El Debate adelanta que la exministra de Mariano Rajoy ha sido una de las víctimas mortales del accidente.

La popular viajaba en el último vagón del tren iryo 6076 que ha sido embestido por un AVE, cuando se encontraba detenido en la vía del trayecto Madrid-Sevilla.