  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

EN SU PARTICIPACIÓN EN LASEXTA

Las redes rescatan el vídeo del ‘asesino’ Óscar Puente riéndose con Marc Giró del paupérrimo estado de los trenes

La falta de sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez ante las catástrofes nunca deja de sorprender y uno de los ejemplos más sangrantes lo vimos con el accidente de Adamuz

Las redes rescatan el vídeo del ‘asesino’ Óscar Puente riéndose con Marc Giró del paupérrimo estado de los trenes
Archivado en: Marc Giró | Óscar Puente | Periodismo Online

Más información

Imágenes de uno de los trenes siniestrados.

La terrorífica colisión entre un AVE y un Iryo a la altura de Urda (Toledo) deja al menos 64 muertos y más de 170 heridos

Esperpento máximo de Óscar Puente a cuenta de La Coruña y Avilés: pide paz, pero amenaza con incendiar las calles si Pedro Sánchez pierde

Esperpento máximo de Óscar Puente a cuenta de La Coruña y Avilés: pide paz, pero amenaza con incendiar las calles si Pedro Sánchez pierde

No es de miserables. Es de psicópatas.

La falta de sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez ante las catástrofes nunca deja de sorprender.

Uno de los ejemplos más sangrantes lo vimos con el accidente de Adamuz. La desgracia se produjo el 18 de enero de 2026 y todavía no hay respuestas, aunque sí muchos indicios sobre quiénes son los responsables del descarrilamiento.

Lo que sí hemos visto es un despliegue de indolencia, chulería y miseria humana por parte del bulldog de Sánchez.

Entre las frases más «memorables» del socialista está la que les dijo a los familiares de las víctimas del accidente sobre que él «no soldaba las vías».

Pero ¿qué ha hecho Puente después de Adamuz? Tuits contra la derecha y bromas de mal gusto sobre el pésimo estado del tren en España. Y los hace en televisión abierta.

Y una de las primeras reacciones tras un nuevo accidente, sucedido en la estación de Urda (Toledo), ha sido recordar la irresponsabilidad política del máximo responsable de la infraestructura ferroviaria del país, puesta de manifiesto en su participación en el programa de Marc Giró en laSexta.

Los mejores productos de informática

PRODUCTOS DE INFORMÁTICA
Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]