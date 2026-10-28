Las redes rescatan el vídeo del ‘asesino’ Óscar Puente riéndose con Marc Giró del paupérrimo estado de los trenes

No es de miserables. Es de psicópatas.

La falta de sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez ante las catástrofes nunca deja de sorprender.

Uno de los ejemplos más sangrantes lo vimos con el accidente de Adamuz. La desgracia se produjo el 18 de enero de 2026 y todavía no hay respuestas, aunque sí muchos indicios sobre quiénes son los responsables del descarrilamiento.

Lo que sí hemos visto es un despliegue de indolencia, chulería y miseria humana por parte del bulldog de Sánchez.

Entre las frases más «memorables» del socialista está la que les dijo a los familiares de las víctimas del accidente sobre que él «no soldaba las vías».

Pero ¿qué ha hecho Puente después de Adamuz? Tuits contra la derecha y bromas de mal gusto sobre el pésimo estado del tren en España. Y los hace en televisión abierta.

Y una de las primeras reacciones tras un nuevo accidente, sucedido en la estación de Urda (Toledo), ha sido recordar la irresponsabilidad política del máximo responsable de la infraestructura ferroviaria del país, puesta de manifiesto en su participación en el programa de Marc Giró en laSexta.

Esto es lo que subía el desgraciado del ministro de Óscar Puente hace unas semanas a redes. Hoy otro accidente con víctimas mortales en los Yébenes. Todavía habla de superioridad moral de la izquierda hace una hora en su Twitter. https://t.co/R7dbzf0d2D — Alex Rodríguez (@alex_rgez) October 28, 2026

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también conocido por el ‘carnicero de Adamuz’, no tiene filtros ni vergüenza alguna y se deja caer por el programa del aceitoso Marc Giró en laSexta para hacer mofas sobre los retrasos y los accidentes sufridos por los viajeros de la Renfe. — Luis Rioja (@miescano351) October 21, 2026

Yo veo esto y sólo puedo pensar en una cosa: Óscar Puente, hijo de puta. https://t.co/JOh6CFALbc — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) October 28, 2026

Recordemos que Óscar Puente, el responsable de los trenes y las vías donde están muriendo los ciudadanos españoles, hizo este vídeo en un programa solo hace unos días. “Vaya por dios, como que no tuviéramos bastante con la Renfe”. https://t.co/EZ8Eg3YAMh — El Equidistante (@elequidistante) October 28, 2026

Sólo hace unos días que Óscar Puente y Marc Giró bromeaban sobre los accidentes de Renfe y bailaban con mucho amor. https://t.co/5jVzfmmJeg — Cristian Campos (@crpandemonium) October 28, 2026

Vosotros sois muy jóvenes y no recordáis que Óscar Puente hace nada se mofaba de los accidentes de Renfe. Hoy tampoco asumirá su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Urda. https://t.co/htgmsi8S4Q — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 28, 2026