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Sí, lo de Urda fue un error humano: de Sánchez y Puente, ¡que tienen que irse a su casa!

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Las intervenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su ministro de Transportes, Óscar Puente, para referirse al trágico accidente de Urda fueron una mezcla de miseria, descaro y falta de empatía que resume lo que es el sanchismo.

Primero, el líder del PSOE hizo gala de su hipocresía desde el lugar del suceso, afirmando que dos siniestros como el de Adamuz, en enero de este año, y el de Toledo son «inasumibles».

Después, fue el turno del ministro tuitero. En una penosa comparecencia en la que intentó exculparse señalando el «error humano» como la causa, afirmó que el accidente era «inverosímil». Cabe recordar que, tras Adamuz, afirmó que el accidente había sido «raro».

El sistema obsoleto, cuyo cambio se anunció en 2021 y cuyo plazo previsto para culminar la obra era enero de este año, sigue en pie. España es el último país en inversión por kilómetro de vía ferroviaria. El mantenimiento es inexistente. La planificación y la gestión brillan por su ausencia.

Esto no es nuevo. Precisamente, el Ministerio de Transportes era el eje de la corrupción sanchista con Ábalos. Han transformado las empresas públicas adscritas al ente en una agencia de colocación de amiguetes y sobrinas sin preparación.

Hace nueve meses veíamos, impactados, el peor accidente ferroviario de alta velocidad de la historia. Ayer, el Gobierno de Sánchez se superó a sí mismo.

Lo «inasumible» e «inverosímil» de Urda es que Sánchez y Puente sigan en el poder.

Sí, lo de Urda fue un error humano: de Sánchez y Puente.

En el ‘24×7’ de este jueves, 29 de octubre abordamos este y otros asuntos de actualidad.

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