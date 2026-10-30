Sánchez ultima un ‘Halloween sangriento’ para tapar lo de Urda

A falta de gestión, relato.

Pero Sánchez tiene un problema: el hueco es tan grande que no lo pueden tapar con las mismas excusas baratas de siempre. Para ‘explicar’ la «inasumible» e «increíble» tragedia de Urda, han recurrido a la infamia de achacar la culpa a un operador del centro de control de Adif, recurriendo a una filtración de las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de mando.

Y se mantendrán en esa postura. Eso de que «dimitir es un nombre ruso» se ha transformado en un mantra que define al sanchismo. Si Puente no dimitió ni fue cesado tras Adamuz, tampoco lo hará ahora.

Y no lo hará por una razón muy simple: Sánchez lo necesita.

La estrategia de supervivencia del líder del PSOE es tensionar al máximo a la sociedad para dividir a los españoles en dos bandos. Y no hay nadie que divida más que su perro de presa favorito.

Que el ministro tuitero haya tenido una gestión desastrosa y que acumule los dos accidentes más graves de la historia de la alta velocidad poco importa. Más de un centenar de muertos tampoco representan nada para ellos.

Si, en el caso de Adamuz, la excusa fue que «él no soldaba las vías», ahora será que «él no es el controlador de Adif». Que el sistema que tenía que haberse sustituido en enero en esa vía —en la que se han producido las dos tragedias de este año— no se haya cambiado, sus enchufes políticos, sus salidas de tono, su «investigación» sobre la gestión de Ábalos… Nada es culpa suya.

Y ahora, para intentar tapar todo esto, llegamos al Halloween sangriento.

La posibilidad de que este fin de semana las calles ardan sobrevuela la cabeza de miles de comerciantes, que han tomado como medida de precaución reforzar sus locales para evitar actos de vandalismo como los que vimos en Barcelona y que el oscuro grupo Blocus anunció que repetiría en Halloween.

Sánchez espera que haya una nueva jornada de caos que pueda convertirse en el nuevo tema de discusión y no en su gestión de las infraestructuras del país.

Abordamos este y otros asuntos de actualidad en el ’24×7′ de este viernes, 30 de octubre, junto al periodista Eduardo García Serrano y el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga.