Sánchez se deshace de sus piojosos de Sol para ‘tapar’ la culpa del carnicero Puente

Triquiñuelas como arma de supervivencia.

A Pedro Sánchez ya no le queda ningún relato para su campaña de cara al 29 de noviembre. Después de ocho años en Moncloa, no tiene ninguna gestión que mostrar: ni en vivienda, ni en economía y mucho menos en infraestructuras.

Los años en el poder del marido de Begoña se han centrado en intentar imponer un relato exculpatorio. Sin embargo, la cosa ya no cuela.

La última jugarreta del líder del PSOE ha sido desmontar, finalmente, la acampada de Sol.

La misma que hasta antes de ayer no se podía desmontar. La misma que surgió de forma «espontánea» por la paupérrima situación de la vivienda, agravada por la nefasta gestión de Sánchez, y que, «misteriosamente», ha sido desalojada esta madrugada.

Casualmente, cuando la presión contra él y su pitbull Óscar Puente es inaguantable. En medio, un nuevo apagón, de esos que no iban a volver a ocurrir y, por si fuera poco, poco antes de la Cumbre Iberoamericana. Por si a alguien le quedaban dudas de que la cosa estaba teledirigida desde Moncloa y Ferraz.

Sánchez nos aboca al abismo: hay que darle una patada el 29-N.

En el ’24×7′ de este martes, 3 de noviembre, analizamos este y otros asuntos junto al abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán.