Pánico en el PSOE: el falso Sánchez patea a Puente al ver las encuestas del 29N

Son tan miserables que ni saben dimitir dignamente.

Nueve meses después de Adamuz y con otros dos accidentes mortales que elevan a 116 muertos el balance de su gestión, Óscar Puente dimitió. Uno de los peores ministros de la historia se va vendiendo el cuento de la dignidad mientras defendía penosamente su nefasta gestión, soltando un bulo contra el PP y sin pedir perdón a las víctimas.

Tras el teatro nauseabundo del pitbull de Pedro Sánchez para anunciar que se iba, ha salido su «puto amo» a hablar de dignidad y desde Moncloa y Ferraz ya apuntan a que esa será la nueva línea de la campaña de cara al 29 de noviembre.

Después de fracasar al intentar usar la vivienda gracias a su portavoz Montse Mínguez, cuya pareja era un auténtico fondo buitre que desmontaba el relato, y de apelar al amor y la alegría, algo que la tragedia de Urda tumbó, el marido de Begoña da una patada en el culo al mamporrero mayor del reino para intentar vender que «no son iguales» a los demás políticos.

Después de tres años en los que Puente se ha ganado motes en las redes sociales como «ministro tuitero», «carnicero de Adamuz» u «Óscar Muerte», ahora Sánchez pretende ponerlo como ejemplo de dignidad y de comportamiento político.

El mismo que fue capaz de decirles a los familiares de las víctimas de Adamuz que él no era responsable de la tragedia porque «él no soldaba las vías» y que, para exculparse de la de Urda, además de señalar a un operador de Adif, afirmó que «no era su trabajo estar en el centro de control».

El cinismo de Pedro Sánchez no tiene límites.

Y ahora patea a Puente por un cálculo político para salvar su campaña y dice que es «dignidad».

Este y otros asuntos de actualidad se abordan en el ’24×7′ de este miércoles, 4 de noviembre, junto al diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Portero.