Óscar Puente será maquinista de trenes si el PSOE gana el 29N

La política en España tiene una forma singular de cerrar capítulos: a menudo, una dimisión puede abrir la puerta a un nuevo rumbo, mientras que en otras ocasiones, deja al actor principal esperando en el andén. Óscar Puente, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Transportes, ha decidido abandonar el Gobierno y sus posiciones en las listas del PSOE tras dos desastres ferroviarios que han causado 115 muertes en menos de un año.

Esta elección se produce en plena precampaña de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Puente, que había sido uno de los principales defensores de Pedro Sánchez, ahora se ve obligado a asumir el peso político de una gestión ferroviaria que ha estado bajo una enorme presión.

Una dimisión con consecuencias electorales

El exministro ha reconocido que un responsable de Transportes no puede mantenerse en su puesto tras sufrir dos siniestros de tal magnitud. Estas palabras resultan inusuales en el debate político español, ya que no hay modo de disfrazar 115 fallecidos como un mero asunto de comunicación.

El primer accidente tuvo lugar en Adamuz, y el segundo, el 28 de octubre, en Urda, Toledo. La tragedia más reciente se saldó con 69 muertos y exigió su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso. Tras más de cuatro horas de declaraciones, Puente anunció su renuncia tanto al Ministerio como a la candidatura por Valladolid y a sus cargos orgánicos en el PSOE.

Pedro Sánchez ha optado por una continuidad en su Gobierno. El vicepresidente Carlos Cuerpo asumirá de manera temporal las responsabilidades de Transportes, un relevo que evite abrir una crisis en el Ejecutivo a tan solo semanas de las votaciones. El mensaje es claro: el presidente busca controlar los daños para que la salida de Puente no derive en un escrutinio general sobre la gestión del Gobierno.

No obstante, la oposición intentará hacer precisamente lo contrario. El PP ya exigía la dimisión de Puente y buscará transformar la seguridad ferroviaria en un tema central de la campaña. Vox y otros grupos tampoco han dudado en cuestionar la responsabilidad política del Ministerio. De este modo, el PSOE se enfrenta al reto de defender una doble postura: reconocer la gravedad de la situación y, al mismo tiempo, evitar que la tragedia arrastre su candidatura.

El final de una carrera ascendente

Puente no era un ministro más del montón. Desde su llegada al Gobierno, se erigió como un portavoz no oficial del sanchismo, especialmente en sus confrontaciones con el Partido Popular. Su estilo directo le trajo notoriedad, enemigos y una proyección que dentro del PSOE alimentó las especulaciones sobre una futura sucesión de Sánchez.

Ese camino se ve ahora truncado. Además, se desvanece su papel como candidato por Valladolid, una plaza con gran peso personal y político para el exalcalde. Su renuncia obliga al PSOE a reestructurar su candidatura y a explicar por qué quien se perfilaba como uno de los rostros de la campaña ya no estará en la papeleta.

Durante su comparecencia, Puente defendió la imperiosa necesidad de revisar el modelo ferroviario, aunque también reconoció que la actual situación política complica cualquier reforma profunda. Esa aceptación resume el dilema: todos claman por cambios tras una tragedia, pero pocos están dispuestos a asumir el costo de transformar un sistema lleno de competencias, contratos y conflictos de interés.

La ironía de esta situación radica en que quien convirtió el Ministerio en un campo de batalla política termina abandonándolo por la salida que menos deseaba: no por una derrota en el Parlamento, sino por la obligación de rendir cuentas ante una serie de accidentes. Si el PSOE triunfa el 29N, su antiguo ministro no tendrá escaño ni despacho, pero seguramente continuará siendo una referencia cuando se discuta sobre el ferrocarril, la responsabilidad pública y los límites del poder.