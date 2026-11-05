Alandete fulmina a un activista que se cuelga medallas por la victoria demócrata en USA: «Farsante, pelmazo intoxicador»

Durísimo.

El corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, ha arremetido contra el director del digital Watif, Emilio Doménech, que intentó atacarlo usando la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato (midterms) del martes en Estados Unidos.

El varapalo sufrido por el presidente Donald Trump ha soliviantado a la izquierda internacional y, en particular, a la española, que entiende este resultado —y la victoria de Lula— como un «cambio de tendencia» ante las victorias de la derecha en distintos países. De hecho, el propio Pedro Sánchez se llevó una lluvia de zascas por intentar sacar tajada.

Doménech citó un tuit de Alandete en el que estimaba, pese a las encuestas, que los demócratas perderían Texas y señalaba que, desde que vive en Estados Unidos, pese a que muchos barómetros apuntaban a ese resultado, nunca se cumplía. Hasta este martes.

Y el activista acompañó la publicación del periodista de ABC con el mensaje «Pues nada, a tragar».

La respuesta de Alandete no se hizo esperar. Y contestó con una dura publicación:

«Pero, pedazo de farsante, si llevas años prediciendo exactamente lo contrario de lo que acaba sucediendo. Todavía recuerdo cuando asegurabas que la gente lloraba por las calles ante la contundente victoria de Kamala Harris, porque lo habías leído en mensajes escritos en los baños de los bares. Yo hago PERIODISMO y en redes hago las coñas que me da la gana. Sé que lees mis crónicas porque te dedicas a plagiar y apropiarte del trabajo ajeno para luego presentar tus «análisis» desde el sofá del sótano de tus padres. Y sobre Texas, sabes perfectamente que llevo meses diciendo que Talarico tenía opciones. Hasta estuve en un mitin suyo en Houston. La diferencia es que yo voy a los sitios, hablo con la gente y cuento lo que veo. Te lo he dicho mil veces: déjame en paz, deja de mencionarme y dedícate a lo tuyo, pelmazo intoxicador».