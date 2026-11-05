El PSOE y sus delitos: desde Paracuellos hasta el chófer de Sánchez

La historia del PSOE está atravesada por episodios que siguen generando controversia. Desde los asesinatos de Paracuellos de Jarama durante la Guerra Civil hasta las investigaciones judiciales que afectan a antiguos colaboradores de Pedro Sánchez, el socialismo español vuelve a enfrentarse a preguntas incómodas sobre sus responsabilidades, sus redes de confianza y su relación con el poder.

El último capítulo se ha escrito este jueves, 5 de noviembre, con la detención de Cristian Corvillo, quien ejerció como chófer de Sánchez durante las primarias socialistas de 2017. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo ha arrestado en Córdoba en el marco de una nueva operación relacionada con el caso Koldo, que también incluye actuaciones en instalaciones de Adif Alta Velocidad y en el domicilio del exministro José Luis Ábalos.

La investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, se centra en presuntas irregularidades vinculadas a contratos de obra pública. Las diligencias permanecen bajo secreto, por lo que todavía no se conoce con precisión qué hechos concretos se atribuyen a Corvillo.

Su detención, sin embargo, vuelve a situar bajo el foco las relaciones personales y políticas que rodearon el ascenso de Sánchez al liderazgo del PSOE.

Paracuellos: una herida histórica que no debe manipularse

El recorrido por las sombras del socialismo suele comenzar con Paracuellos de Jarama. Entre noviembre y diciembre de 1936, miles de presos fueron trasladados desde cárceles madrileñas y ejecutados en las inmediaciones de Paracuellos y Torrejón de Ardoz, en uno de los episodios más graves de la represión en la retaguardia republicana.

La documentación histórica confirma la magnitud de las matanzas, aunque las cifras y el grado de responsabilidad de los distintos actores continúan siendo objeto de debate historiográfico.

El episodio se produjo durante la Guerra Civil, en el contexto de las estructuras de poder de la República y de la violencia revolucionaria. La responsabilidad histórica no puede atribuirse de manera automática al PSOE como organización, ni confundirse con la trayectoria del partido en etapas posteriores.

Pero Paracuellos continúa siendo una referencia ineludible cuando se aborda la memoria de la violencia política en España. La exigencia de verdad histórica debe aplicarse a todas las víctimas, sin importar su ideología ni el partido que posteriormente reivindique su legado.