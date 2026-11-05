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Sánchez desquiciado: la UCO detiene a su exchófer y registra Adif y la casa de Ábalos

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¡Bombazo! La UCO interroga a la pareja de Ábalos durante el registro de su casa en Valencia

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La UCO detiene al exchófer de Pedro Sánchez por sospechas de amaños de obra pública en Adif

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La famosa foto del Peugeot de Pedro Sánchez es lapidaria.

Y es que el único del núcleo duro del sanchismo de las primarias de 2017 que hasta el momento no ha sido detenido es el marido de Begoña.

La UCO ha realizado hace unos momentos un operativo secreto relacionado con el caso Koldo y ha detenido en Córdoba al ex chófer de Pedro Sánchez. Cristian Corvillo manejó el coche en el que se desplazó durante las primarias de los socialistas que le enfrentaron a Susana Díaz.

Además, han registrado nuevamente la casa del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y han detenido y tomado declaración a la actual pareja de este, Andrea de la Torre.

También han realizado pesquisas en las dependencias de Adif Alta Velocidad por diversos contratos y acciones coordinadas en Sevilla, Córdoba y Madrid.

Este operativo responde a la apertura de una nueva pieza separada en la causa que investiga la trama de corrupción socialista conocida como caso Koldo. Aunque poco se sabe, ha trascendido que uno de los delitos que están siendo investigados es el blanqueo de capitales.

De momento, han detenido a otras cuatro personas en el dispositivo policial.

Este y otros asuntos de actualidad se abordan en el ’24×7′ de este jueves, 5 de noviembre, junto al coronel de Infantería (r) Diego Camacho.

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