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FOTOS CON SÁNCHEZ, ATAQUES A INDEPENDENTISTAS Y CURIOSAS REFLEXIONES

Véalo antes que los borren: los increíbles tuits de Cristian Corvillo, el exchófer de Sánchez en las primarias detenido por el caso Koldo

El perfil del militante socialista es una auténtica 'mina'

Véalo antes que los borren: los increíbles tuits de Cristian Corvillo, el exchófer de Sánchez en las primarias detenido por el caso Koldo
Archivado en: Periodismo Online

La hemeroteca sentencia a Pedro Sánchez.

La suya y la de su cuadrilla.

Es el caso de Cristian Corvillo, el militante socialista que también hizo de chófer del marido de Begoña en las primarias socialistas, cuando reconquistó el poder en Ferraz, y que ha sido detenido -aunque ya se encuentra en libertad- en la nueva operación anticorrupción de la UCO, que investiga el amaño de contratos en Adif.

El líder del PSOE se ha desvinculado de todo esto con un clásico: «Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo».

Desde el PSOE de Córdoba han salido prestos a señalar que «el empresario Cristian Corvillo no ostenta cargo orgánico ni institucional alguno en representación del PSOE, más allá de su afiliación como militante de base al partido».

Corvillo, militante de los socialistas desde 2002, ha hecho carrera política en Peñarroya-Pueblonuevo. En esta localidad de Córdoba también ha desarrollado su actividad como empresario.

En 2015, pese a ser elegido como candidato a la alcaldía con el 76,6 % de apoyo de los afiliados, la dirección provincial nombró a José Ignacio Expósito.

Pero no siempre fue sanchista. Primero apoyó a Eduardo Madina y a Susana Díaz. Lo dejó claro en sus redes sociales. Sin embargo, en 2017 se decantó por Sánchez durante su campaña de reconquista. De ahí es la famosa foto del líder del PSOE comiendo paella que ha trascendido.

Pero no es la única publicación que merece ser destacada.

De hecho, su perfil de X (antes Twitter) es una auténtica ‘mina’ de contenido, como sus fotos con Pedro Sánchez, sus curiosas reflexiones que hoy en día parecen completamente irónicas, como su apoyo a la Guardia Civil o sus embestidas contra los independentistas, en especial contra Carles Puigdemont y Gabriel Rufián. Tampoco podían faltar los ataques -bastante machistas para un socialista-feminista- contra Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo.

Aquí una pequeña selección:

Sus ataques a los independentistas

Sus críticas a la falta de democracia dentro del PSOE

Sus embestidas contra Ayuso y Cayetana

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Autor

Manuel Trujillo

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