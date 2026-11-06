Véalo antes que los borren: los increíbles tuits de Cristian Corvillo, el exchófer de Sánchez en las primarias detenido por el caso Koldo

La hemeroteca sentencia a Pedro Sánchez.

La suya y la de su cuadrilla.

Es el caso de Cristian Corvillo, el militante socialista que también hizo de chófer del marido de Begoña en las primarias socialistas, cuando reconquistó el poder en Ferraz, y que ha sido detenido -aunque ya se encuentra en libertad- en la nueva operación anticorrupción de la UCO, que investiga el amaño de contratos en Adif.

El líder del PSOE se ha desvinculado de todo esto con un clásico: «Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo».

Desde el PSOE de Córdoba han salido prestos a señalar que «el empresario Cristian Corvillo no ostenta cargo orgánico ni institucional alguno en representación del PSOE, más allá de su afiliación como militante de base al partido».

Corvillo, militante de los socialistas desde 2002, ha hecho carrera política en Peñarroya-Pueblonuevo. En esta localidad de Córdoba también ha desarrollado su actividad como empresario.

En 2015, pese a ser elegido como candidato a la alcaldía con el 76,6 % de apoyo de los afiliados, la dirección provincial nombró a José Ignacio Expósito.

Pero no siempre fue sanchista. Primero apoyó a Eduardo Madina y a Susana Díaz. Lo dejó claro en sus redes sociales. Sin embargo, en 2017 se decantó por Sánchez durante su campaña de reconquista. De ahí es la famosa foto del líder del PSOE comiendo paella que ha trascendido.

Pero no es la única publicación que merece ser destacada.

De hecho, su perfil de X (antes Twitter) es una auténtica ‘mina’ de contenido, como sus fotos con Pedro Sánchez, sus curiosas reflexiones que hoy en día parecen completamente irónicas, como su apoyo a la Guardia Civil o sus embestidas contra los independentistas, en especial contra Carles Puigdemont y Gabriel Rufián. Tampoco podían faltar los ataques -bastante machistas para un socialista-feminista- contra Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo.

Aquí una pequeña selección:

Siempre me decían que no er el momento . Pues se equivocaban si lo es y lo voy a aprovechar . Por mi y por vosotros vota pedro Sánchez https://t.co/AnXy9BBJQ9 — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) April 16, 2017

Este es el tipo que con dos narices sacó al dictador Del Valle . Si este que me saca dos cabezas y que es uno de los mejores presidentes de España . Este . https://t.co/szwE2q84Rj — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) October 24, 2019

Esto si es 100×100 socialismo . Gran candidato , mejor persona y mi secretario general . Aquí no sobra nadie , hacen falta los que se fueron https://t.co/IZ0wZkMk2N — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) April 26, 2017

Solo puedo dar la gracias a la Guardia Civil . https://t.co/a1BF8PxC9q — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) May 18, 2021

Viva la Guardia Civil . Lo digo desde el convencimiento , sin ellos este país no estaría seguro . Animo estamos con vosotros .yo soy español — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) September 27, 2017

Lo de la cadena ser de esta mañana , no es que no sea tolerable en democracia , es uña puñetera vergüenza . Pido enérgicamente al gobierno y a las fuerzas demócratas de esta país , que expulsen a este tipo de gente de las instituciones . — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) April 23, 2021

Para la gente de izquierdas , la vida tiene un valor incalculable , para los fachas , solo tiene precio . — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) April 19, 2020

De verdad nadie ha pensado que lo de Iglesias es una gran jugada de Abalos y Sánchez. — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) March 15, 2021

En política , quién mucho vira , acaba sin rumbo. — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) November 2, 2021

Si yo fuera Pedro Sánchez , le concedería el indulto a Pepe Griñan sin pensármelo . Gran hombre , gran presidente y mejor persona. — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) July 27, 2022

Si yo fuera Pedro , daría las explicaciones de su máster en inglés , en el@congreso . Así veríamos , quien estudio de verdad , y quien no . Jjjjjjj . — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) September 13, 2018

Sus ataques a los independentistas

Rufián el nuevo catador de donuts . Pa político no sirve . Pero para esto igual si . https://t.co/uaFVY3kmy1 — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) January 7, 2018

Unos cuantos no pueden atemorizar a una mayoría de catalanes. Rajoy actúa con contundencia y sin miedo . — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) October 3, 2017

Se puede ser tonto , se puede ser imbecil y se puede ser sinverguenza . Si reúnes estos requisitos enhorabuena . Eres presidente de Cataluña — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) September 24, 2017

Si fuimos capaces de acabar con eta . Acabaremos con los independentistas catalanas . Salud y republica . — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) September 24, 2017

independentista:votar no es delito respuesta :follar tampoco es delito pero si no tienes el consentimiento de la otra parte es una violación — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) October 5, 2017

Soy rojo y de izquierdas . Si siguen queriendo hacer la dui el domingo . Todo mi apoyo al 155 . Para que hablar hacen falta dos . — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) October 5, 2017

Turull y sus amigos van camino del exilio , a la carcel de estremera y Alcalá meco . No me alegro , pero la justicia es para todos . — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) March 23, 2018

Cometen la mayor atrocidad de los últimos tiempos , y se van de fiesta . Estos independentistas realmente están mal de la cabeza . — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) October 27, 2017

Otegui es el bueno , el rey el malo . España mala , que roba y castiga a su hija Cataluña . Pero que es lo que está pasando por dios . — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) October 5, 2017

Sus críticas a la falta de democracia dentro del PSOE

La vieja guardia , las poltronas y los sillones . El cuento de cada día en cordoba . Lastima de gente válida que se venden por un sillón . — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) September 6, 2017

Sus embestidas contra Ayuso y Cayetana

Lo de IDA le viene como anillo al dedo . Jjjjjjjkkk https://t.co/lpdwq7AXx0 — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) September 28, 2020

Cayetana Alvarez de Toledo , cambia su look . https://t.co/4K1YMvBLot — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) March 2, 2020