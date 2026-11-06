La UCO fulmina la campaña del 29N de Sánchez: Urda, los buitres, y ahora su corrupción

Pedro Sánchez no da pie con bola.

Y cada vez que intenta relanzar su campaña electoral de cara al 29 de noviembre, algo sucede que se la tumba.

Ahora ha aparecido un inesperado protagonista: la Unidad Central Operativa (UCO). A menos de un mes de las elecciones, los investigadores han registrado la vivienda de José Luis Ábalos, requerido documentación en Adif y arrestado a seis personas en una pieza secreta del caso Koldo.

Este movimiento se produce justo después de la dimisión de Óscar Puente, tras el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo), que dejó un saldo de 69 víctimas. Se presenta así una tormenta política perfecta: una tragedia, una responsabilidad institucional y sombras de corrupción, todo ello bajo un mismo paraguas, aunque no se encuentren en el mismo expediente.

La investigación, coordinada por la Audiencia Nacional, indaga en presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculados a adjudicaciones de obras públicas del Ministerio de Transportes. Entre los arrestados se encuentra Cristian Corvillo, un militante socialista de Córdoba que acompañó a Pedro Sánchez durante las primarias de 2017 y fue presentado por el PP como el antiguo chófer del presidente.

Los seis detenidos han quedado en libertad y deberán presentarse ante el juez cuando se les convoque. Este aspecto es relevante: una detención no implica una condena. Sin embargo, es innegable que el impacto político no se reduce solo a las sentencias. En plena campaña, basta con que el enfoque judicial se dirija al círculo adecuado para que la narrativa se desmorone.

El PP ha sabido aprovechar este momento para presentar el caso como la unión de dos crisis: la patética gestión política y técnica tras el accidente de Urda, primero con Puente y ahora con Carlos Cuerpo, que ni siquiera sabe dónde fueron los accidentes; a lo que suma ahora una nueva investigación sobre contratos públicos durante el mandato de Ábalos en Transportes, aderezada por la cercanía de algunos de los investigados al PSOE y su conexión con el entorno de las primarias de Sánchez dentro de Ferraz.

Miguel Tellado ha calificado la operación como la «traca final del sanchismo» y ha acusado al presidente de ser «sinónimo de corrupción, negligencia y desastre». El Gobierno, por su parte, insiste en mantener las responsabilidades separadas, afirmando que los arrestados no tienen relación actual con Sánchez.

Y la respuesta del marido de Begoña es sacar a pasear todo su cinismo e hipocresía, elogiando a Puente por «dar la cara» ante las víctimas de Urda, subrayando que su dimisión representa una asunción de responsabilidad política e intentando impulsar un nuevo lema: «No todos somos iguales». Aunque la explicación puede ser rigurosamente legal, en términos electorales presenta una dificultad evidente: la percepción ciudadana tiende a acumular los acontecimientos.

Un accidente ferroviario, una dimisión ministerial, registros de la Guardia Civil y nuevas detenciones constituyen una secuencia que se puede definir con una única palabra: sanchismo. La política actual se asemeja a una serie de televisión: cada nuevo episodio incrementa la tensión del siguiente.

Este y otros asuntos de actualidad se abordan en el 24×7 de este viernes, 6 de noviembre, junto al exguardia civil y antiguo integrante del Grupo Antiterrorista Rural (GAR) Juan José Mateos.