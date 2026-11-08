Pérez-Reverte y Soto Ivars no dan crédito a la última pifia de María Patiño: «¡Dios mío!»

Ridículo total.

La presentadora de El sótano Club, en TEN, María Patiño ha protagonizado un momento que ha generado una cascada de reacciones en las redes sociales al cargar contra la Real Academia Española (RAE).

La sustituta de Alba Carrillo se enteró ayer de que la institución cultural dedicada a la regularización lingüística en el mundo hispanohablante no acepta el invento —ya casi olvidado— del mal llamado «lenguaje inclusivo».

Y es que esta deformación del idioma es artificial y está impulsada como parte de una agenda política de la izquierda que contraviene las normas de la Academia. Además, en muchos casos supone una redundancia en la lengua que ya posee herramientas para expresar las ideas reclamadas por la izquierda.

Sin embargo, esto no impidió que la presentadora hiciera un breve editorial para atacar a la RAE:

«Buenas tardes, tenía la intención de comenzar el programa, pues hablando del último día de la semana. Y además con determinada felicidad. Pero es que acabo de descubrir, y probablemente mis compañeros lo sepan, yo lo desconocía, que, a raíz del discurso de la reina Letizia, en el que hablamos de lenguaje inclusivo, yo no sabía que la Real Academia Española rechaza el lenguaje inclusivo. Yo esto no lo sabía. ¿Y ahora qué hacemos? Es decir, rechaza la integración y un lenguaje para evitar diferencias. La Real Academia Española. ¿Quién está en la Real Academia Española? Te voy a buscar y a la vuelta te lo voy a contar».

Semejante esperpento no pasó desapercibido para Arturo Pérez-Reverte. El académico de número de la Real Academia Española desde 2003 ha quedado boquiabierto ante semejante dislate y solo ha podido publicar en su perfil un mensaje expresando su sorpresa: «Dios mío. Se atreven con todo».

Dios mío. Se atreven con todo. https://t.co/2zJABcUStq — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 7, 2026

Otro que reaccionó al momento, que se viralizó en las redes, fue el escritor Juan Soto Ivars, que atizó a Patiño por traer un asunto que se cerró hace cinco años:

«María Patiño llegando quince años tarde a un debate que se cerró hace un lustro».